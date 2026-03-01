快訊

民眾黨1日北高終點站私車占路 警急出手交管..違停車吞罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天與黨工舉辦1日北高單車挑戰，在終點站、高雄二二八紀念公園前卻被爆用私車「擋道」，直接將機車橫停於外側車道，所幸警方緊急出手救援，指導現場人員以合法、合規的安全方式擺放交通錐，並於現場協助管制，才避免影響道路安全，至於違停汽機車，警方將依法對駕駛開罰。

民眾昨夜在Threads社群平台發文，影片拍攝時間距離柯文哲一行人抵達還有3小時，畫面中可見一輛機車直接停在二二八和平紀念公園前的中正四路上，該機車幾乎「橫停」於中正四路外側車道，車尾僅放一根弱光的紅色指揮棒，現場卻無人指揮交管，前方還有兩輛轎車停放。

貼文網友往前發現路被遮雨棚擋住，只好繞道而行，不滿發文指「民眾黨辦活動能將私用車橫躺路中間嗎？強迫所有高雄市民玩S型路考。現場沒看到任何一位交通指揮人員。」發文引起網友熱議，有網友質疑該活動是否申請路權。

對此，轄區鹽埕警方局表示，分局於昨晚11點27分接獲報案後，隨即派遣警力抵達現場，到場時已未發現違停機車，現場為另一部汽車在擺放交通錐。

鹽埕分局說，該活動有申請路權，為確保深夜用路人安全， 現場員警協助主辦方完成交通錐擺設，並派人於現場管制直至活動結束，至於違停道路的汽機車，將檢視影像採證資料，如無具體阻卻違規事由，依職權舉發，可處1200元以下罰鍰。

台灣民眾黨1日北高活動被質疑私車擋道，鹽埕警分局接獲報案後到場，經員警協助完成擺放交通錐及現場交管，避免影響道路安全。讀者提供
柯文哲 黨工 民眾黨

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

