民眾黨1日北高終點站私車占路 警急出手交管..違停車吞罰單

台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天與黨工舉辦1日北高單車挑戰，在終點站、高雄二二八紀念公園前卻被爆用私車「擋道」，直接將機車橫停於外側車道，所幸警方緊急出手救援，指導現場人員以合法、合規的安全方式擺放交通錐，並於現場協助管制，才避免影響道路安全，至於違停汽機車，警方將依法對駕駛開罰。

民眾昨夜在Threads社群平台發文，影片拍攝時間距離柯文哲一行人抵達還有3小時，畫面中可見一輛機車直接停在二二八和平紀念公園前的中正四路上，該機車幾乎「橫停」於中正四路外側車道，車尾僅放一根弱光的紅色指揮棒，現場卻無人指揮交管，前方還有兩輛轎車停放。

貼文網友往前發現路被遮雨棚擋住，只好繞道而行，不滿發文指「民眾黨辦活動能將私用車橫躺路中間嗎？強迫所有高雄市民玩S型路考。現場沒看到任何一位交通指揮人員。」發文引起網友熱議，有網友質疑該活動是否申請路權。

對此，轄區鹽埕警方局表示，分局於昨晚11點27分接獲報案後，隨即派遣警力抵達現場，到場時已未發現違停機車，現場為另一部汽車在擺放交通錐。

鹽埕分局說，該活動有申請路權，為確保深夜用路人安全， 現場員警協助主辦方完成交通錐擺設，並派人於現場管制直至活動結束，至於違停道路的汽機車，將檢視影像採證資料，如無具體阻卻違規事由，依職權舉發，可處1200元以下罰鍰。

台灣民眾黨1日北高活動被質疑私車擋道，鹽埕警分局接獲報案後到場，經員警協助完成擺放交通錐及現場交管，避免影響道路安全。讀者提供