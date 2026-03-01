快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿耳門聖母廟煙火秀湧入80萬人 13歲少女遭衝散走失警尋回

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，范姓男子帶著一家五口開心前往，13歲女兒卻在人潮中被衝散，趕緊向警方求助；六名員警徒步搜尋，找了約2個小時，在距離煙火施放地點約2.5公里處找到少女，所幸身體狀況良好，順利與家人相聚。

正統鹿耳門聖母廟昨晚結合傳統民俗儀式與現代科技展演，從祈福參拜、萬眾矚目的搶春牛，到壓軸國際級高空煙火與無人機燈光大秀，吸引來自全國各地民眾齊聚廟埕，共同迎春納福、祈願新歲平安順遂；廟方表示這是全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，晚間宣布湧入80萬人。

第三警分局昨天晚間8時許，接獲范姓男子帶著妻子與二名孩子到活動中心的前進指揮所報案，表示與女兒在安南區城北路被人潮衝散，女兒沒帶手機，他們四處喊叫找尋都找不到人，焦急請警方協助；警方出動6名員警協助搜尋，並帶著家屬到聖母廟的舞台上廣播。

員警依據少女是綁馬尾、穿著黑色外套、白色裙子、白色球鞋等特徵，分工徒步搜尋周邊道路、公園及商家，在人潮眾多現場向沿線民眾查訪詢問；經找了近2個小時，在安明路、公學路口看到少女，看起來雖然緊張，但並沒有哭泣。她表示與家人分散後就一路往前走，也到處在找父母。

警方在距離煙火施放地點約2.5公里處找到少女，將她帶到指揮所，交給家屬，家屬對警方協助深表感謝；分局呼籲，大型活動期間家長務必隨時留意孩童動向，避免單獨行動，如不慎走失，可立即向現場員警或撥打110請求協助。

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，范姓男子帶著一家五口開心前往，13歲女兒（右三）卻在人潮中被衝散。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，范姓男子帶著一家五口開心前往，13歲女兒（右三）卻在人潮中被衝散。記者袁志豪／翻攝

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，廟方表示這是全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，廟方表示這是全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」。記者袁志豪／翻攝

延伸閱讀

導航設定出錯害她噴6000元？國道1號南崁段驚見機車 警製單舉發移置

平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

影／360秒煙火秀點亮基隆夜空 七堵煙火嘉年華萬人湧入

定位裝置沒電害90歲老翁「失蹤」兩天 警協尋返家籲衣物留資料

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。