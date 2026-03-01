鹿耳門聖母廟煙火秀湧入80萬人 13歲少女遭衝散走失警尋回

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，范姓男子帶著一家五口開心前往，13歲女兒卻在人潮中被衝散，趕緊向警方求助；六名員警徒步搜尋，找了約2個小時，在距離煙火施放地點約2.5公里處找到少女，所幸身體狀況良好，順利與家人相聚。

正統鹿耳門聖母廟昨晚結合傳統民俗儀式與現代科技展演，從祈福參拜、萬眾矚目的搶春牛，到壓軸國際級高空煙火與無人機燈光大秀，吸引來自全國各地民眾齊聚廟埕，共同迎春納福、祈願新歲平安順遂；廟方表示這是全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，晚間宣布湧入80萬人。

第三警分局昨天晚間8時許，接獲范姓男子帶著妻子與二名孩子到活動中心的前進指揮所報案，表示與女兒在安南區城北路被人潮衝散，女兒沒帶手機，他們四處喊叫找尋都找不到人，焦急請警方協助；警方出動6名員警協助搜尋，並帶著家屬到聖母廟的舞台上廣播。

員警依據少女是綁馬尾、穿著黑色外套、白色裙子、白色球鞋等特徵，分工徒步搜尋周邊道路、公園及商家，在人潮眾多現場向沿線民眾查訪詢問；經找了近2個小時，在安明路、公學路口看到少女，看起來雖然緊張，但並沒有哭泣。她表示與家人分散後就一路往前走，也到處在找父母。

警方在距離煙火施放地點約2.5公里處找到少女，將她帶到指揮所，交給家屬，家屬對警方協助深表感謝；分局呼籲，大型活動期間家長務必隨時留意孩童動向，避免單獨行動，如不慎走失，可立即向現場員警或撥打110請求協助。

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟昨天舉辦「花火迎春」煙火活動，范姓男子帶著一家五口開心前往，13歲女兒（右三）卻在人潮中被衝散。記者袁志豪／翻攝