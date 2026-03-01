警報器故障 2蒙面賊開鎖停車場繳費機得手6千多元

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場，春節休市期間繳費機遭人開鎖，收取的停車費，加上業者存放供找零的50元、10元和5元硬幣幾被搬空，得手6000多元。警方今天表示，有2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。

停車場業者說，春節連假結束後，他接獲通知B區停車場的繳費機，沒有零錢供找零。他原本以為是電腦系統故障，或是「卡幣」，打開繳費機檢查時，發現裡面一張紙紙都沒有，存幣箱內分3格存放的50元、10元和5元硬幣，只剩下75枚5元硬幣，50元和10元的硬幣也全沒了。

業者調閱停車場監視器，看到19日（大年初三）凌晨3點多，有2名男子到停車場，其中1人打開收費機，先拿走紙鈔，接著拿硬幣。八斗子漁港直銷中心春節連假休市，當時繳費機內只有數百元特定攤商，接待預約客人所收的停車費，但業者存放供找零的硬幣，合計6000多元。

直銷中心23日開市，19日凌晨下手行竊的其中1名男子，23日下午6時許又到B區停車場的繳費機，打開後偷走裡面約300元現金。因為繳費機顯示無零錢找零，他打開收費機，並觀看監視器才知兩度遭竊。

據了解，這兩名竊賊19日凌晨先到八斗子觀光漁港C區主停車場，要偷繳費機內的款項時，因為無法開鎖，試圖撬開時警報器發出聲響。兩人逃離現場，轉往B區停車場，這具繳費機的警報系統故障，竊賊成功打開收費機，拿走裡面的紙鈔和大多數硬幣。

基隆警二分局表示，2名蒙面男子持不明工具打開繳費機箱門，偷走裡面約6600元逃逸。警方已成立專案小組，調閱周邊影像後鎖定犯嫌，並掌握相關事證，待程序完備後，將持續擴大追查依法偵辦。

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝