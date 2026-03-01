快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

警報器故障 2蒙面賊開鎖停車場繳費機得手6千多元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場，春節休市期間繳費機遭人開鎖，收取的停車費，加上業者存放供找零的50元、10元和5元硬幣幾被搬空，得手6000多元。警方今天表示，有2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。

停車場業者說，春節連假結束後，他接獲通知B區停車場的繳費機，沒有零錢供找零。他原本以為是電腦系統故障，或是「卡幣」，打開繳費機檢查時，發現裡面一張紙紙都沒有，存幣箱內分3格存放的50元、10元和5元硬幣，只剩下75枚5元硬幣，50元和10元的硬幣也全沒了。

業者調閱停車場監視器，看到19日（大年初三）凌晨3點多，有2名男子到停車場，其中1人打開收費機，先拿走紙鈔，接著拿硬幣。八斗子漁港直銷中心春節連假休市，當時繳費機內只有數百元特定攤商，接待預約客人所收的停車費，但業者存放供找零的硬幣，合計6000多元。

直銷中心23日開市，19日凌晨下手行竊的其中1名男子，23日下午6時許又到B區停車場的繳費機，打開後偷走裡面約300元現金。因為繳費機顯示無零錢找零，他打開收費機，並觀看監視器才知兩度遭竊。

據了解，這兩名竊賊19日凌晨先到八斗子觀光漁港C區主停車場，要偷繳費機內的款項時，因為無法開鎖，試圖撬開時警報器發出聲響。兩人逃離現場，轉往B區停車場，這具繳費機的警報系統故障，竊賊成功打開收費機，拿走裡面的紙鈔和大多數硬幣。

基隆警二分局表示，2名蒙面男子持不明工具打開繳費機箱門，偷走裡面約6600元逃逸。警方已成立專案小組，調閱周邊影像後鎖定犯嫌，並掌握相關事證，待程序完備後，將持續擴大追查依法偵辦。

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝 非報系
基隆八斗子觀光漁港直銷中心旁的B區停車場繳費機，春節休市期間遭人打開，偷走6000多元。警方今天表示，2名男子蒙面作案，已成立專案小組偵辦。記者邱瑞杰／翻攝 非報系

硬幣 繳費機 警報系統

延伸閱讀

初四餐廳用餐遭竊PO影像提醒 苗警：鎖定1慣竊

影／台中驚傳亂棍圍毆討債...他哀嚎「腳要斷了」 5惡煞半夜全落網

有錢人炫富？這原因逾千萬法拉利超跑占2車格 基隆市府回應了

印尼華僑購數百枚假硬幣要來台換真鈔 遭識破報警逮人

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。