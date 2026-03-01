快訊

彰化民眾凌晨開車遭尾隨 驚衝派出所求助意外抓到酒駕

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化市周姓男子今天凌晨零時許駕車行經曉陽路時，發現後方有輛休旅車一路緊追，無論他怎麼變換路線，對方仍緊跟不放，令他心生恐懼。周男最後緊急駛入彰化警分局大埔派出所，衝進值班台向員警報案「我被不明人士跟隨」。意外的是，跟車的休旅車竟也停在派出所外。

警方獲報後，立即走出派出所查看，果真發現該車停在外頭，隨即上前盤查。駕駛劉姓男子下車時，員警聞到濃烈酒氣。劉男表示，他飲酒後已超過3小時，但辯稱自己以為周男的車是朋友的車，所以才一路尾隨。警方隨後對劉男酒測，結果高達0.86毫克，當場將他逮捕，並依公共危險罪移送法辦。

事後，周男在網路分享這段經歷無奈表示，這已是他第二次遭遇酒駕相關事件，第一次被追撞，這次竟被酒駕跟隨，直呼「街頭上演你追我跟，太驚險了」。網友則幽默留言「喝醉了找不到回家的路，跟著你也許可以順利到家。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一輛休旅車駕駛今天凌晨跟車，最後跟進派出所，警方將渾身酒氣的駕駛帶入派出所偵訊。圖／民眾提供 林敬家
酒駕 休旅車 彰化

