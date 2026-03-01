快訊

超商店員眼尖通報　桃園警跨分局40分鐘逮2移工車手

中央社／ 記者吳睿騏桃園1日電

桃園警局中壢分局今天表示，警方2月27日獲超商店員通報，疑有移工擔任詐欺車手領取包裹取卡，立即通報龜山分局攜手逮人，查獲2越南籍男子查扣做案工具及不法所得送辦。

中壢分局興國派出所副所長黃世丞接受媒體聯訪表示，27日上午8時許接獲中正路上超商店員通報，店內有外籍男子領取的包裹疑似硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡，興國派出所警網立即趕赴現場，雖然外籍男子已駕車離去，員警迅速調閱車號鎖定犯嫌行蹤。

黃世丞指出，追蹤發現車輛往龜山區行駛，中壢分局立即通報龜山分局，由大坑派出所警網於同日8時40分攔停車輛，查獲31歲越南籍何男及25歲阮男2人，其中阮男為逃逸移工，並查扣做案用金融卡3張、手機2支及不法所得新台幣3000元後依法送辦。

中壢分局長林鼎泰說，案件從接獲通報到成功攔停僅40分鐘，充分展現桃警團隊跨分局合作，及對詐欺犯罪嚴加打擊的決心，也要歸功於超商店員機警檢舉，提供具體事證協助查獲詐欺車手，將依據警政署實施的「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，申請核發1萬元獎金。

