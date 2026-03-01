快訊

酒後豆漿店續攤嫌對方眼神不友善　蘆洲4醉漢潑豆漿圍毆2人

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

25歲高男與游男、曾男及鄭男等4人，昨晨3時許酒後至新北市蘆洲區1間豆漿店用餐時，認為隔壁桌王男及劉男眼神不友善，竟朝2人潑豆漿，雙方發生肢體衝突導致王、劉2人被打傷。警方昨晚循線將4人逮捕，詢後依傷害及妨害秩序罪嫌送辦。

蘆洲警方上月28日凌晨3時許接獲報案，蘆洲區光華路1間豆漿店發現糾紛。警方獲報到場時，發現被打傷的30歲王男頭部及雙手受傷、22歲劉男輕微擦挫傷，行凶的一方已經離開，所幸王、劉2人經送醫治療後已無大礙。

警方立即調閱監視器展開追查，昨晚6時許循線將犯案的24歲高男、25歲游男、25歲曾男及36歲鄭男等4人查獲到案。據了解，高男等4人昨晨酒後前往該豆漿店用餐，過程中認為隔壁桌的王男、劉男眼神不友善疑似在議論他們，高男一氣之下竟拿豆漿潑灑2人，雙方頓時爆發拉扯衝突，鄭、游、曾見狀也加入戰局，王、劉寡不敵眾遭打傷。

高男等4人到案後坦承動手，但對於細節卻辯稱喝太多已經不記得了，警方詢後將高男等4人依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦。

高男(紅圈處)朝王男、劉男潑豆漿。記者黃子騰／翻攝
高男(紅圈處)朝王男、劉男潑豆漿。記者黃子騰／翻攝

高男一方四人與王男、劉男爆發衝突。記者黃子騰／翻攝
高男一方四人與王男、劉男爆發衝突。記者黃子騰／翻攝

