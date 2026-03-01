上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

台南一名女子日前在<a href='/search/tagging/2/健身房' rel='健身房' data-rel='/2/221404' class='tag'><strong>健身房</strong></a>女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現<a href='/search/tagging/2/耳機' rel='耳機' data-rel='/2/129059' class='tag'><strong>耳機</strong></a>不見。圖／AI生成
台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。圖／AI生成

台南一名女子1月13日時在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

原PO在threads發文指出，她曾致電派出所詢問，警方表示若僅報案，多半只會開立報案證明，除非有人主動送交遺失物，因此必須先確認精準位置，再請警方陪同處理。女子隔天前往定位地點，但因是一整排透天住宅，無法逐戶查找，只好改為每天開啟定位觀察動向。

直到2月26日，耳機再度顯示回到健身房附近。她趕到現場，鎖定停在門口的一輛機車，啟動播放聲音功能，果然聽見聲音從車廂傳出，隨即報警求助。警方到場後聯繫車主，並在鎖匠協助下開啟車廂，成功取回耳機。

不過女車主被抓包後態度強硬，聲稱「算妳幸運，東西被我撿到還會還妳」，甚至表示自己東西也常在健身房不見，卻沒報警。原PO直言，並非對方主動歸還，而是靠定位、報警與警方在場才取回物品，讓她相當不滿。

她強調，發文是希望提醒遺失物品的人不要怕麻煩，侵占遺失物屬公訴罪，對方除面臨刑事責任外，她也將提出民事求償，「人不要臉天下無敵，讓法律教妳重新做人。」警方表示，全案已依侵占遺失物罪嫌偵辦。

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

