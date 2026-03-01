上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。圖／AI生成

台南一名女子1月13日時在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

原PO在threads發文指出，她曾致電派出所詢問，警方表示若僅報案，多半只會開立報案證明，除非有人主動送交遺失物，因此必須先確認精準位置，再請警方陪同處理。女子隔天前往定位地點，但因是一整排透天住宅，無法逐戶查找，只好改為每天開啟定位觀察動向。

直到2月26日，耳機再度顯示回到健身房附近。她趕到現場，鎖定停在門口的一輛機車，啟動播放聲音功能，果然聽見聲音從車廂傳出，隨即報警求助。警方到場後聯繫車主，並在鎖匠協助下開啟車廂，成功取回耳機。

不過女車主被抓包後態度強硬，聲稱「算妳幸運，東西被我撿到還會還妳」，甚至表示自己東西也常在健身房不見，卻沒報警。原PO直言，並非對方主動歸還，而是靠定位、報警與警方在場才取回物品，讓她相當不滿。

她強調，發文是希望提醒遺失物品的人不要怕麻煩，侵占遺失物屬公訴罪，對方除面臨刑事責任外，她也將提出民事求償，「人不要臉天下無敵，讓法律教妳重新做人。」警方表示，全案已依侵占遺失物罪嫌偵辦。