貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人
行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。
原PO在Threads上無奈表示：「才剛出發，就差點要回家了。」從原本曝光的片段中可見，一輛小貨車的車斗上載著一張大床墊，但疑似為了省下幾十塊的綁繩費用，竟異想天開讓一名工人站在後方用雙手死命扶著。
然而，行進間的風切力根本不是人力所能抵擋，床墊瞬間被強風掀起、向後翻飛，重重砸在原PO的車前，驚險瞬間伴隨著車內乘客的崩潰尖叫，影片一出立刻引發瘋傳，網友紛紛痛批前方駕駛：「蠢人有毒」、「後面那個人命還比不上幾條幾百塊的繩子」、「真的會害死人」。
由於最初的影片只放了一半就切斷，許多網友狂敲碗後續。原PO為此火速買了讀卡機，上傳了「完整版」影片供大家「享用」。
沒想到完整版影片竟是「無聲版」，立刻引發網友集體歪樓哀號：「沒有配音不有趣」、「喜劇沒有配音感覺像看默劇…少了一味」、「有尖叫那版比較好看，切片位置切得很迷因」、「你不知道這五小時我們是怎麼活下來的，我在等髒話，結果你給無聲版」、「POV：論一部驚悚歡樂片的音效重要性」。
床墊疊太高不僅危險，更嚴重違反交通法規。根據旺來貨車出租公司的實用資訊整理，小型貨車（3.5噸以下）在載貨時，須遵守下列規定：
高度限制： 從地面算起，最高不得超過2.85公尺。
寬度限制： 貨物寬度不得超過車子本身的寬度（以廂型貨車為例，貨物不得超出車廂外）。
長度限制： 貨物長度最多不能超過車子本身長度的30%。
安全標示： 裝載貨物若伸出車後（符合30%以內規定），必須在後端懸掛危險標識，白天需懸掛三角紅旗，夜間則需配備紅燈或反光標識。
提醒用路人，載運貨物務必確實使用綁繩固定，切勿貪圖一時方便而以身試法。
