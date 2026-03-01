快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

聯合新聞網／ 綜合報導

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

原PO在Threads上無奈表示：「才剛出發，就差點要回家了。」從原本曝光的片段中可見，一輛小貨車的車斗上載著一張大床墊，但疑似為了省下幾十塊的綁繩費用，竟異想天開讓一名工人站在後方用雙手死命扶著。

然而，行進間的風切力根本不是人力所能抵擋，床墊瞬間被強風掀起、向後翻飛，重重砸在原PO的車前，驚險瞬間伴隨著車內乘客的崩潰尖叫，影片一出立刻引發瘋傳，網友紛紛痛批前方駕駛：「蠢人有毒」、「後面那個人命還比不上幾條幾百塊的繩子」、「真的會害死人」。

由於最初的影片只放了一半就切斷，許多網友狂敲碗後續。原PO為此火速買了讀卡機，上傳了「完整版」影片供大家「享用」。

沒想到完整版影片竟是「無聲版」，立刻引發網友集體歪樓哀號：「沒有配音不有趣」、「喜劇沒有配音感覺像看默劇…少了一味」、「有尖叫那版比較好看，切片位置切得很迷因」、「你不知道這五小時我們是怎麼活下來的，我在等髒話，結果你給無聲版」、「POV：論一部驚悚歡樂片的音效重要性」。

床墊疊太高不僅危險，更嚴重違反交通法規。根據旺來貨車出租公司的實用資訊整理，小型貨車（3.5噸以下）在載貨時，須遵守下列規定：

高度限制： 從地面算起，最高不得超過2.85公尺。

寬度限制： 貨物寬度不得超過車子本身的寬度（以廂型貨車為例，貨物不得超出車廂外）。

長度限制： 貨物長度最多不能超過車子本身長度的30%。

安全標示： 裝載貨物若伸出車後（符合30%以內規定），必須在後端懸掛危險標識，白天需懸掛三角紅旗，夜間則需配備紅燈或反光標識。

提醒用路人，載運貨物務必確實使用綁繩固定，切勿貪圖一時方便而以身試法。

民眾若想搬運床墊，務必選擇安全合法的方式，以免釀成嚴重交通事故。聯合報系資料照
民眾若想搬運床墊，務必選擇安全合法的方式，以免釀成嚴重交通事故。聯合報系資料照

交通違規 床墊 Threads

延伸閱讀

加油到一半…駕駛油槍沒拔就開走「燃油飛濺」險出事 被攔車怒嗆8字

影／聯結車載危險物品國1北五堵段自撞護欄爆胎 狂塞5小時逾6公里

影／拿衣服當拖車繩！母騎車3貼還拖著男童腳踏車 一路搖晃好危險

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

台中梧棲廠房工人死在池中 接班員工發現報案釐清中

台中市梧棲區一間工廠今天被發現一名男員工死在池內，目前正在打撈遺體中；據了解，今天早上有員工要交接班，才發現池內有人死亡，警方已報請檢察官相驗查明死因。

上健身房遺失AirPods！她開定位尋回 女車主偷拿遭逮竟嗆「算妳幸運」

台南一名女子日前在健身房女更衣室遺失AirPods Pro 3，直到一個月後才發現耳機不見。她透過iPhone「尋找」功能定位，發現耳機出現在距離健身房約20分鐘車程的住宅區，知道被人拿走後，她越想越氣，「憑什麼壞人可以心安理得占為己有？」因此決定追究到底。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。