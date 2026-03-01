聽新聞
汐止賣場火警竄濃煙 環保局提醒雙北多處防空污
新北市汐止區某賣場昨天深夜發生火警，警消搶救至今天凌晨撲滅火勢，由於濃煙飄散，新北市環境保護局發布火災空品提醒，雙北多處可能有煙霧及異味飄散，提醒民眾外出戴口罩。
警消昨天深夜11時許接獲通報，汐止區工建路某2層樓鐵皮建物的五金百貨賣場起火，雖然無人員受困，但火場濃煙直竄，火勢猛烈。
警消指出，消防人員積極搶救，直到今天凌晨1時31分才撲滅火勢，粗估燃燒面積約500平方公尺，共派遣52車105人前往搶救，起火原因待查。
環保局發布火災空品提醒公告，模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括新北市汐止區、永和區、中和區、板橋區；台北市南港區、信義區、大安區、中正區及萬華區。
環保局提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適，保護呼吸道健康。
