暴力討債闖新豐民宅 民沿路奔逃呼救 新湖警火速逮5嫌

新竹縣政府警察局新湖分局2月26日晚間10點接獲報案，民眾稱遭討債集團控制趁隙脫逃，且對方有持槍。新湖分局獲報後，啟動快打警力趕赴現場，逮捕蕭姓犯嫌等涉案人員，全案詢後依侵入住宅、恐嚇及強制罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。警方表示，展現維護治安、不容暴力挑釁的堅定決心。

2月26日晚間蕭姓犯嫌因債務糾紛，夥同其他涉案人，前往被害人位於新豐鄉的住處滋事。警方接獲民眾通報有討債糾紛且疑似涉及限制行動，快打警力抵達現場時，被害人始出面向警方求助，過程中部分涉案人士情緒激動、試圖規避盤查，執勤員警隨即依法採取強制手段，於現場將涉案男子全數制伏逮捕，有效防止事態擴大。

針對有報導指稱「持槍闖宅押人上車」及「西濱公路跳車逃生」等驚嚇情節，新湖分局今天特別澄清，經調閱相關路口監視器及訪談當事人，確實發現被害人沿路奔逃情形，惟初步調查釐清案情，被害人係於前往領取財物過程中，因心生恐懼而呼救奔逃，並非遭強行押解上車。另現場及車內均未查獲任何槍枝或不法違禁物品，後續待進一步調查釐清，特此說明以正視聽，避免造成社會恐慌。

新湖分局強調，對於任何形式的暴力討債及非法限制他人自由等行為，警方絕對採取「零容忍」態度，定將依法從嚴究辦。後續也將持續加強轄區巡邏與情資蒐集，務必確保轄區治安平穩，讓民眾感受警方守護家園的專業與決心。