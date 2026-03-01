影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

屏東警分局28日下午4時許接獲警察局保安隊通報，屏東市中正路有車輛遭人持棍棒毀損案件。保安隊值班員警第一時間衝出制止，並通報分局優勢警力到場。

警方調查，殷姓等3名男子疑因債務糾紛，持球棒毀損停放於警局周邊的車輛。警方到場處理並依法欲將相關行為人帶回偵辦時，3人情緒激動、拒不配合警方指示，還在現場叫囂。

警方現場採取強勢作為，當場將3人逮捕，在制止過程中，有2名員警手部受輕微擦挫傷。全案依涉嫌刑法妨害秩序、毀損及傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

3人分別手持棍棒在屏東縣警察局中正路旁的停車格砸車，被警方當場制止。圖／讀者提供