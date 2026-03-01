男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

據了解，該名男客疑似對日前設計的髮型感到不滿意。「一生叔叔」表示，事發前多次試圖與男客聯繫，希望對方能回店內溝通處理，但雙方遲遲未約成。沒想到27日晚間，男客突然現身店內，不僅情緒失控拽著「一生叔叔」的衣角不讓他離開，隨後更直接拿出預藏的辣椒水朝他臉部猛噴。

從「一生叔叔」粉專公開的影片中可見，當時店內還有另外兩名女客正在做頭髮，全被這突如其來的攻擊嚇得不知所措，事發後他半張臉嚴重紅腫，痛苦地前往醫院急診室沖洗眼睛，畫面讓人看得怵目驚心。

針對這起暴力事件，「一生叔叔」28日在臉書發文強調，公開影片絕對不是為了蹭聲量或宣洩情緒，而是為了保護自己，「服務有問題，可以溝通、可以討論、可以負責，但任何形式的暴力，都不應該被合理化。」他表示，事情經過都有監視器畫面完整記錄，目前已完成驗傷，後續將全權交由司法程序處理。