搖一搖硬硬的！店員機警檢舉車手助警逮人 可領1萬獎金

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市中壢區一名超商店員近日遇到2名外籍男顧客領取包裹盒，但內容物疑似是硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡，立即報警。警方獲報後僅花40分鐘就追查到該2名越籍移工，當場查扣多張金融卡，警詢後依詐欺罪嫌偵辦；由於超商店員機警察覺報警，將可領1萬元檢舉獎金。

中壢警分局前日上午8時許接獲中正路上的超商店員通報，稱店內有外籍男子領取的包裹盒疑似硬質卡片，很可能是詐欺車手取卡。興國派出所警網立即趕赴現場，雖然犯嫌已經駕車離去，員警仍迅速調閱車號鎖定犯嫌行蹤。

經追蹤發現該車往龜山方向行駛，中壢警分局立即通報龜山警分局協助攔查，雙方線上即時合作，由龜山警分局大坑派出所警網於上午8時40分成功在南上路攔停該車，並查獲31歲越南籍何姓男子及25歲阮姓男子2人，查扣做案用金融卡3張、手機2支及不法所得新台幣3千元。

警方表示，從接獲通報到成功攔停僅40分鐘，充分展現桃警團隊跨分局合作，及對詐欺犯罪嚴加打擊的決心，亦歸功於超商店員機警檢舉，使警方得以及時掌握情資、成功阻斷詐騙金流，減少被害金額，將協助這位機警的店員申請檢舉獎金。

中壢警分局特別說明，依據警政署自去年7月1日起實施的「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，民眾若提供具體事證（如車號、照片、影像或明確地點），協助查獲詐欺車手（包含提款車手、取簿手、收水手等），每案可核發新台幣1萬元獎金，且不必等法院判決確定，只要案件經檢察官裁定交保或聲請羈押等，即可申請核發，領取時間大幅縮短，警方亦會嚴格保密檢舉人身分，保障安全。

中壢警分局長林鼎泰強調，詐欺車手是詐騙集團金流運作的關鍵角色，警方將持續強化跨分局合作與即時攔截圍捕機制，從前端情資到後端溯源追查全面打擊詐騙犯罪，絕不容許詐團在桃園落腳。同時也呼籲民眾勇於檢舉可疑提領、取卡或面交行為，警民攜手，才能真正斷絕詐騙金流。

桃園市中壢區一名超商店員近日遇到2名外籍男顧客領取包裹盒，內容物疑是硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡。警方追查該2名越籍移工，當場查扣多張金融卡，警詢後依詐欺罪嫌偵辦。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區一名超商店員近日遇到2名外籍男顧客領取包裹盒，內容物疑是硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡。警方追查該2名越籍移工，當場查扣多張金融卡，警詢後依詐欺罪嫌偵辦。圖／中壢警分局提供

桃園市中壢區一名超商店員近日遇到2名外籍男顧客領取包裹盒，內容物疑是硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡。警方追查該2名越籍移工，當場查扣多張金融卡，警詢後依詐欺罪嫌偵辦。圖／中壢警分局提供
桃園市中壢區一名超商店員近日遇到2名外籍男顧客領取包裹盒，內容物疑是硬質卡片，懷疑是詐欺車手取卡。警方追查該2名越籍移工，當場查扣多張金融卡，警詢後依詐欺罪嫌偵辦。圖／中壢警分局提供

