高雄轎車變換車道險撞機車被按喇叭 駕駛火大下車怒嗆遭檢舉慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道硬切險撞機車，騎士按喇叭示警，卻惹怒駕駛，停路邊下車走向騎士怒嗆，過程被騎士PO網；警方指未接獲報案，但駕駛有多項違規，最高可以4.5萬罰單；騎士按喇叭未依規定亦可罰最600元。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片中一輛藍色轎車昨午行經鳳山區中山西路，變換車道時硬切，導致後方機車險些閃避不及，騎士遂按喇叭示警。

沒料，喇叭聲激怒轎車駕駛，往前開過了一個路口又變換車道，後停在路邊，駕駛直接走向騎士嗆聲，過程被騎士行車記錄器錄下後PO網。

轄區鳳山警分局指出，未接獲相關報案，經檢視影片，發現轎車駕駛疑有多項違規，分別違反道路交通處罰條例第48條第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，第42條「不依規定使用燈光者 」，以及第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停 」，其中不依規定使用燈光2次，最高共計可處4萬5000元以下罰鍰。

機車騎士則疑有違反道路交通處罰條例第41條「按鳴喇叭不依規定 」，可處300元以上600元以下罰鍰。

高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道險撞機車被騎士按喇叭，駕駛火大下車怒嗆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道險撞機車被騎士按喇叭，駕駛火大下車怒嗆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道險撞機車被騎士按喇叭，駕駛火大下車怒嗆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道險撞機車被騎士按喇叭，駕駛火大下車怒嗆。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
騎士 行車記錄器 機車騎士

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

行車在路上，遇到前方貨車載滿物品卻沒綁牢，真的會讓人捏把冷汗！近日就有網友分享一段驚險的行車紀錄器影片，前方貨車載著一張大床墊卻未確實綑綁，僅靠一名工人在車斗後方「肉身護墊」，不料下一秒床墊不敵強風，直接起飛砸向原PO的車輛，讓車內乘客忍不住驚聲尖叫。

男客剪髮不滿意竟用辣椒水攻擊 網紅設計師怒告：暴力不該被合理化

桃園知名網紅髮型設計師「一生叔叔」（Eason），因經常在社群平台分享髮型改造影片，在Instagram上坐擁超過28萬名粉絲。未料27日晚間，一名男客疑似因不滿意剪髮成果，竟帶著辣椒水直衝店內對他臉部狂噴，導致他半張臉嚴重紅腫送急診。事後「一生叔叔」已前往派出所報案提告，並公開監視器畫面，痛斥暴力行為。

影／好大膽！疑債務糾紛竟在警察局門前砸車 警逮3人

竟在警察局大門前砸車！39歲的殷男、38歲的楊男與42歲楊男，三人昨天下午竟持棍棒砸毀停在屏東縣警察局大門口前停車格的汽車，警方看到後隨即衝出制止，過程中2名員警受傷，警方將三人帶回偵辦。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

獨／雜草火警燒40多公頃消防花24小時撲滅 警逮3人屏檢訊後請回

屏東縣九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶在2月27日中午發生火警，火勢一發不可收拾，造成屏東市「下起黑雪」灰燼瀰漫，現場火勢延燒約40多公頃，警消出動15車32人，花24小時終撲滅。警查獲莊姓男子等3人涉案，昨依公共危險等罪移送屏檢，屏檢訊問後3人均請回。

