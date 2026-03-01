聽新聞
高雄轎車變換車道險撞機車被按喇叭 駕駛火大下車怒嗆遭檢舉慘了
高市一輛轎車昨午行經中山西路，變換車道硬切險撞機車，騎士按喇叭示警，卻惹怒駕駛，停路邊下車走向騎士怒嗆，過程被騎士PO網；警方指未接獲報案，但駕駛有多項違規，最高可以4.5萬罰單；騎士按喇叭未依規定亦可罰最600元。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片中一輛藍色轎車昨午行經鳳山區中山西路，變換車道時硬切，導致後方機車險些閃避不及，騎士遂按喇叭示警。
沒料，喇叭聲激怒轎車駕駛，往前開過了一個路口又變換車道，後停在路邊，駕駛直接走向騎士嗆聲，過程被騎士行車記錄器錄下後PO網。
轄區鳳山警分局指出，未接獲相關報案，經檢視影片，發現轎車駕駛疑有多項違規，分別違反道路交通處罰條例第48條第2款「不依標誌、標線、號誌指示」，第42條「不依規定使用燈光者 」，以及第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停 」，其中不依規定使用燈光2次，最高共計可處4萬5000元以下罰鍰。
另機車騎士則疑有違反道路交通處罰條例第41條「按鳴喇叭不依規定 」，可處300元以上600元以下罰鍰。
