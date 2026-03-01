獨／雜草火警燒40多公頃消防花24小時撲滅 警逮3人屏檢訊後請回

屏東縣九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶在2月27日中午發生火警，火勢一發不可收拾，造成屏東市「下起黑雪」灰燼瀰漫，現場火勢延燒約40多公頃，警消出動15車32人，花24小時終撲滅。警查獲莊姓男子等3人涉案，昨依公共危險等罪移送屏檢，屏檢訊問後3人均請回。

警方在27日晚間接獲消防局轉報，冷水坑雜草火警附近發現出現可疑人車，追查涉案43歲莊男、55歲鍾男與68歲的謝男，3人在27日上午9時許到該處設捕獵動物的陷阱，花約兩個小時放陷阱後，有兩人就先離去。

檢警昨下午回到起火現場，檢察官走下去河川沙地，釐清是否可以走進草叢內點火、還是遺留火種菸蒂釀禍，檢方不排除任何可能性，詳細起火原因待消防局火調科調查。

警方在鍾男的小貨車查到獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品，初步檢視槍枝結構完整，後續將送鑑識單位檢驗釐清性能及來源。警方昨將三人涉犯公共危險等罪移送檢方偵辦，屏檢昨深夜訊問後3人均請回。

消防局提醒，農曆春節後至清明節前是掃墓祭祖重要民俗，期間好發墓地火災，呼籲民眾，掃墓時除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂等「不用火」方式，記得「垃圾要帶走」，以降低火災風險。

屏東縣九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶在2月27日中午發生火警，火勢一發不可收拾，現場延燒面積初估40多公頃。圖／讀者提供

