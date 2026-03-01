才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

新北消防局表示，昨晚皇兒小舖火警，現場為2層樓鐵皮建物起火(五金百貨)，無人員受困，火勢在今天凌晨1時31分撲滅，粗估燃燒面積約500平方公尺，共派遣52車105人前往搶救。

皇兒小舖負責人在脆上留言表示，很不幸發生火災，目前火災已控制，謝謝各位關心，重建需要一些時間，我會振作，謝謝大家。

不過在去年11月26日，負責人就在脆上留言提醒員工，因香港大埔宏福苑火災疑似菸蒂造成的大火，因此廠區內禁止吸菸，我們廠房裡有很多（紙箱/貨物/機台），安全是我們的底線。萬一不小心一個菸蒂引發火災，不只是賠錢的問題，大家的工作地點可能就這樣沒了，這個風險我們誰都承擔不起。因此下令廠區全面禁菸。

新北消防局表示，皇兒小舖火警的起火原因，還需要調查釐清。

汐止知名電商皇兒小舖昨晚發生大火，在今天凌晨撲滅。圖/新北消防局提供