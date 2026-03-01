海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

浮現祭主場舞台每場演出幾乎滿場，昨晚6時傳出樂迷身體不適，清水警分局清水派出所長陳俊佑及三田所長洪啟展接獲通報，現場有一名女子疑似因低血壓導致身體不適後，立即趕赴現場。抵達時發現16歲少女已躺臥地面，意識模糊。

警方迅速與現場工作人員及救護人員分工合作，維持現場秩序、疏導圍觀人潮，並協助救護處置，確保患者獲得即時醫療協助。救護人員立即將少女送上救護車，送往醫院救治，已無大礙。

昨晚氣溫下降稍有寒意，在地清水人「米苔目大王」、也為藝術人文交流協會理事長楊志文，準備熱米苔目與甜點，親自到分局前進指揮所慰勞執勤員警，為長時間堅守崗位的警察加油打氣。楊志文表示，浮現祭讓清水被更多人看見，警方維護治安與交通，是活動順利舉辦的重要力量，希望以暖心行動為第一線人員補充體力與能量。

台中海線浮現祭音樂活動，昨天在清水區湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，警察和救護人員合力護送就醫。圖／警方提供 游振昇