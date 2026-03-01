快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

浮現祭主場舞台每場演出幾乎滿場，昨晚6時傳出樂迷身體不適，清水警分局清水派出所長陳俊佑及三田所長洪啟展接獲通報，現場有一名女子疑似因低血壓導致身體不適後，立即趕赴現場。抵達時發現16歲少女已躺臥地面，意識模糊。

警方迅速與現場工作人員及救護人員分工合作，維持現場秩序、疏導圍觀人潮，並協助救護處置，確保患者獲得即時醫療協助。救護人員立即將少女送上救護車，送往醫院救治，已無大礙。

昨晚氣溫下降稍有寒意，在地清水人「米苔目大王」、也為藝術人文交流協會理事長楊志文，準備熱米苔目與甜點，親自到分局前進指揮所慰勞執勤員警，為長時間堅守崗位的警察加油打氣。楊志文表示，浮現祭讓清水被更多人看見，警方維護治安與交通，是活動順利舉辦的重要力量，希望以暖心行動為第一線人員補充體力與能量。

台中海線浮現祭音樂活動，昨天在清水區湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，警察和救護人員合力護送就醫。圖／警方提供 游振昇
台中海線浮現祭音樂活動，昨天在清水區湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，警察和救護人員合力護送就醫。圖／警方提供 游振昇

台中海線浮現祭音樂活動，昨天在清水區湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，警察和救護人員合力護送就醫。圖／警方提供 游振昇
台中海線浮現祭音樂活動，昨天在清水區湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，警察和救護人員合力護送就醫。圖／警方提供 游振昇

音樂 救護人員 活動

延伸閱讀

過年喝太嗨！大園醉男「馬路當床」呼呼大睡 警及時伸援救命

花蓮美崙溪出海口釣客落水 衝浪客合力救援仍不治

2026浮現祭DAZN打造「運動瘋區」 音樂與運動一次滿足

228連假最炸音樂盛典！清水浮現祭百團開唱、日吸5萬人

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號桃園楊梅路段昨晚發生5車連環撞，因一名駕駛疑似未保持安全距離導致事故，且一輛車被「鏟起」。幸運的是，沒有造成任何人員傷亡。警方呼籲用路人應保持安全距離及注意行車狀況。

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

昨晚20時58分，內壢段國道1號發生一起交通事故，一名男性移工騎機車誤闖國道，與三輛小客車擦撞，摔倒後又遭後方小客車追撞，造成其左腳骨折及多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方呼籲騎士注意道路標誌，避免誤上國道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。