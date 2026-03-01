快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

過年喝太嗨！大園醉男「馬路當床」呼呼大睡 警及時伸援救命

桃園電子報／ 桃園電子報

427299
37歲吳姓男子倒臥道路邊緣，隨身物品散落一地，且醉態相當明顯。圖：讀者提供

大年初一正值闔家團圓之際，桃園市大園區卻有民眾因不勝酒力倒臥街頭，所幸警方巡邏發現及時伸出援手，避免意外發生。大園警分局員警昨晚擔服巡邏勤務時，發現一名37歲吳姓男子倒臥道路邊緣，隨身物品散落一地，且醉態相當明顯，原來是新年與朋友喝酒喝太嗨，最後不勝酒力倒在路邊，吳男最終在警方的護送下平安返家。

427300
吳男最終在警方的護送下平安返家。圖：讀者提供

三菓派出所表示，吳男昨晚與友人聚會慶祝新年，期間因氣氛熱絡開懷暢飲，不料返家途中因體力不支、不勝酒力，直接醉倒在路旁，意識模糊且無法獨自起身，而當時正值深夜且視線不佳，吳男倒臥位置鄰近車道，若不慎遭車輛擦撞，後果不堪設想。所幸警員李至杰巡邏時見狀，第一時間上前檢視吳男身體狀況，吳男雖無明顯外傷，但步伐不穩、精神恍惚，警方考量其醉態明顯、低溫深夜獨處戶外恐有生命安全之虞，便先行將其攙扶回派出所安置，並提供溫開水幫助緩解酒精帶來的不適。

吳男酒意稍退恢復清醒後，向警方表示住家就在派出所附近的巷弄內。員警隨即聯繫其家屬，並考量吳男體力尚未完全恢復，決定護送其步行返家，家屬對於警方在春節期間，不僅維持治安，更展現耐心與高度同理心守護民眾安全，表達由衷的謝意。

本文章來自《桃園電子報》。原文：過年喝太嗨！大園醉男「馬路當床」呼呼大睡 警及時伸援救命

延伸閱讀：

  1. 1.2萬人連署國高中延至10點上課 教育部駁回原因曝
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

過年

延伸閱讀

毒犯心虛拒檢高雄岡山街頭狂飆 撞民宅車毀搜出毒咖啡包

9旬翁出門走春迷途街頭 蘆竹警靠這招送他回家

五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

​桃園長者洗腎後往廟走、體力透支倒路旁 警助返家

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號桃園楊梅路段昨晚發生5車連環撞，因一名駕駛疑似未保持安全距離導致事故，且一輛車被「鏟起」。幸運的是，沒有造成任何人員傷亡。警方呼籲用路人應保持安全距離及注意行車狀況。

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

昨晚20時58分，內壢段國道1號發生一起交通事故，一名男性移工騎機車誤闖國道，與三輛小客車擦撞，摔倒後又遭後方小客車追撞，造成其左腳骨折及多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方呼籲騎士注意道路標誌，避免誤上國道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。