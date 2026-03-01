過年喝太嗨！大園醉男「馬路當床」呼呼大睡 警及時伸援救命

37歲吳姓男子倒臥道路邊緣，隨身物品散落一地，且醉態相當明顯。圖：讀者提供

大年初一正值闔家團圓之際，桃園市大園區卻有民眾因不勝酒力倒臥街頭，所幸警方巡邏發現及時伸出援手，避免意外發生。大園警分局員警昨晚擔服巡邏勤務時，發現一名37歲吳姓男子倒臥道路邊緣，隨身物品散落一地，且醉態相當明顯，原來是新年與朋友喝酒喝太嗨，最後不勝酒力倒在路邊，吳男最終在警方的護送下平安返家。

吳男最終在警方的護送下平安返家。圖：讀者提供

三菓派出所表示，吳男昨晚與友人聚會慶祝新年，期間因氣氛熱絡開懷暢飲，不料返家途中因體力不支、不勝酒力，直接醉倒在路旁，意識模糊且無法獨自起身，而當時正值深夜且視線不佳，吳男倒臥位置鄰近車道，若不慎遭車輛擦撞，後果不堪設想。所幸警員李至杰巡邏時見狀，第一時間上前檢視吳男身體狀況，吳男雖無明顯外傷，但步伐不穩、精神恍惚，警方考量其醉態明顯、低溫深夜獨處戶外恐有生命安全之虞，便先行將其攙扶回派出所安置，並提供溫開水幫助緩解酒精帶來的不適。

吳男酒意稍退恢復清醒後，向警方表示住家就在派出所附近的巷弄內。員警隨即聯繫其家屬，並考量吳男體力尚未完全恢復，決定護送其步行返家，家屬對於警方在春節期間，不僅維持治安，更展現耐心與高度同理心守護民眾安全，表達由衷的謝意。

