男性移工騎機車誤闖國道，與3台小客車發生擦撞後，騎士摔倒在地，又遭後方小客車撞擊。圖：讀者提供

國道1號北向56公里處內壢路段昨(18)日晚間20時58分許發生事故，有一名男性移工騎機車誤闖國道，與3台小客車發生擦撞後，騎士摔倒在地，又遭後方小客車撞擊，於避車彎重守的國道警察見狀立即上前處理。警方表示，騎士左腳骨折、身體多處擦挫傷，所幸目前無生命危險。

607537 0
騎士誤闖國道與小客車擦撞，左腳骨折、身體多處擦挫傷，所幸目前無生命危險。圖：讀者提供

警方表示，第一大隊巡邏車於國道1號北向56公里避車彎重守時，一部普通重型機車行經國1北向56公里處，與輔助車道26歲戴姓駕駛的小客車發生擦撞，又分別與外側及中線車道的兩輛小客車再發生擦撞，騎士摔倒在車道上，又遭後方小客車撞擊，員警見狀立刻上前處理。機車騎士被送往林口長庚醫院救治，傷者疑似為男性外籍移工，年齡及詳細身分尚待釐清。該移工左腳骨折、身體多處擦挫傷，目前無生命危險。經警方實施酒測檢查，4台小客車駕駛酒測值均為0，機車騎士則待檢驗。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。該起事故占用內側、中線及輔助車道，現場於晚間21時29分完全排除。

607538 0
4台小客車駕駛酒測值均為0，機車騎士則待檢驗。圖：讀者提供

警方呼籲，民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道，用路人發現機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968 APP警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

