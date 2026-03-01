36歲林姓男子手持鐮刀在街頭閒晃，並不時揮舞叫囂。圖：讀者提供

龜山區東萬壽路日前驚傳持刀事件，一名36歲林姓男子手持鐮刀在街頭閒晃，並不時揮舞叫囂，引起路過民眾極大恐慌。龜山警分局迴龍派出所接獲報案後，立即指派員警趕赴現場，發現林男情緒激動且具高度危險性，員警隨即展開警戒並予告誡，同時緊急通報支援警力到場，嚴防事態擴大。

面對持刀叫囂的林姓男子，警方一邊採取強制措施預備，一邊耐心進行勸導與告誡。經過雙方對峙與警方強力介入，林男最終自知難逃法網，配合棄械就逮。所幸整起事件處理及時，現場並無任何人員受傷。龜山分局表示，林男行為已嚴重危害公共安全，全案在訊後依刑法第151條「恐嚇公眾罪」嫌，移送桃園地檢署偵辦。

迴龍派出所所長邱啟晉呼籲，民眾若在周遭環境發現疑似危害風險，或遇異常人士持有武器意圖攻擊時，應第一時間保持安全距離，採取自我保護措施，並立即撥打110通報警方到場處理。警方將持續加強巡邏與執法能量，確保市民享有安全、放心的居住環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：街頭驚魂！龜山男子持鐮刀當街亂舞 員警火速圍捕壓制奪刀