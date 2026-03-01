57歲吳姓男子駕駛偷來的自小客車，在林口肇事逃逸後衝上國道一號南下狂飆。圖：翻攝自Threads jnliyaya

國道驚傳警匪追逐！今(20)日下午，一名57歲吳姓男子駕駛偷來的自小客車，在林口肇事逃逸後衝上國道一號南下狂飆。國道公路警察局第一大隊接獲通報後，在桃園路段發現該車，儘管該車左前輪早已爆胎脫落、金屬輪框與地面摩擦爆出大量火花，吳男仍拒捕死命逃竄，最終在南向79.3公里處因車輛癱瘓被警強勢攔下，拔槍生擒。

國道警察第一大隊表示，追捕過程中該車左前輪胎已完全脫落，僅剩金屬輪框在地面摩擦，現場火光四射、險象環生。為確保公眾安全，警方第一時間採取後方車流管制，並持續尾隨。最終車輛在79.3公里處（新竹路段）徹底失能，警方見狀立即衝上前拔槍喝令，並在吳男拒不配合時，以強制力將其壓制逮捕。

追捕過程中車輛左前輪胎已完全脫落，僅剩金屬輪框在地面摩擦，現場火光四射、險象環生。圖：讀者提供

經初步調查，57歲吳姓男子不僅駕車肇逃，更涉及失竊車輛案件。經現場實施酒測，其酒精濃度已明顯超過標準。全案將依公共危險、竊盜罪移送新竹地檢署偵辦；至於其在林口轄區涉嫌肇事逃逸的部分，則交由林口分局接手調查。

本文章來自《桃園電子報》。原文：輪框磨地噴火花！失竊車國道狂飆20公里 國道警拔槍生擒醉漢