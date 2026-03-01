快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

導航設定出錯害她噴6000元？國道1號南崁段驚見機車 警製單舉發移置

桃園電子報／ 桃園電子報

國道1號北向49公里南崁交流道入口匝道昨（20）日上午驚傳機車誤闖事件。國道公路警察局第一公路警察大隊勤務中心於上午10時46分接獲通報，一名19歲鄭姓女子騎乘普通重型機車誤入國道，警方隨即派遣巡邏車前往現場攔阻，所幸未釀成事故，後續由拖吊車將車輛移置下交流道，確保國道行車秩序。

19歲鄭姓女子因導航帶錯路，發現誤騎上國道時，請求警方協助。圖：警方提供

鄭姓女子向警方表示，當時是因手機導航設定錯誤導致帶錯路，發現自己誤騎上國道後，心中十分驚慌，隨即將車輛停靠路肩並主動報案請求協助。警方抵達後，確認鄭女意識清醒且身體狀況良好，隨即依規定採取保護措施，並引導拖吊作業。

機車行駛高速公路之行為，已明確違反道路交通管理處罰條例，依法可處3000元以上6000元以下罰鍰。警方現場除依規定製單舉發，也呼籲民眾騎乘機車應密切注意道路標誌與標線，設定導航時務必勾選「避開高速公路」選項。

國道警方提醒，若機車騎士不慎誤上國道，應保持冷靜並立即停靠路肩，撥打1968或110求援，切勿在車道上迴轉或逆向行駛，以免發生危險。同時，其他用路人若發現機車違規進入國道，在安全無虞的情況下，也可利用「1968警政報案」通報，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：導航設定出錯害她噴6000元？國道1號南崁段驚見機車 警製單舉發移置

國道 高速公路 機車騎士

