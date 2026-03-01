聽新聞
0:00 / 0:00
影／台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸
桃園市大園區20日上午發生一起嚴重交通事故。一名23歲林姓女子於7時55分許，騎乘機車行經台61線平面道路與桃科十路口時，遭一輛側向闖紅燈的自小客車猛烈撞擊，林女當場受傷倒地，隨後被送往醫院救治。肇事的自小客車駕駛於事故發生後並未停車處理，反而加速逃離現場，引發目擊民眾憤怒。
大園交通分隊長薛嘉凱表示，林姓女子經檢測無酒駕情形，目前警方已透過路口監視器鎖定涉案嫌犯，正積極查緝到案。警方同時呼籲，駕駛人行經路口應注意四周狀況，遵守號誌並減速慢行，以維護交通安全。
針對此案，有目擊網友在社群平台Instagram發文控訴，當時路口為綠燈，騎士正常直行，卻突有一名外籍移工駕駛車輛直接闖紅燈衝出，完全沒有減速便直接撞上。目擊者指出，肇事者撞人後竟然直接跑掉，完全不顧對方傷勢，行為極其誇張。該名網友也憂心表示，近期觀音地區外籍移工增多，交通狀況日趨混亂，危險駕駛層出不窮，希望相關單位能重視此問題，避免類似憾事再次發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】台61線恐怖路口！小客車無視紅燈撞飛女騎士當場逃逸
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。