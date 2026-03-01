快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

桃園電子報／ 桃園電子報

國道1號五楊高架北向49.5公里桃園路段，今（21）日下午16時30分左右發生一起驚悚墜橋意外。一名35歲吳姓男子搭乘營業自小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控暴怒大叫，並強行要求駕駛停車。不料車輛靠邊後，吳男竟隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道，嚇壞過往人車。

S 57573409 0
35歲吳姓男子搭乘營小客車前往醫院轉診途中，突然在車內情緒失控，並強行要求駕駛停車，隨即翻越路肩高架圍籬一躍而下，墜落至下方的中正北路入口匝道。圖：警方提供

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心接獲桃園110通報後，立即調派巡邏車及通知消防救護車趕赴現場。經初步調查，54歲曾姓男子駕駛營小客車，原載著吳男從國軍桃園總醫院出發，欲前往台北市振興醫院。行經事發路段時，乘客吳男因不明原因情緒極度不穩，曾姓駕駛將車停靠路肩後，吳男下車便直接跨越高架護欄墜下。

警消救護人員抵達後，發現吳男墜落於國道1號北向中正北路入口匝道路肩，高度達數層樓高，現場血跡斑斑，於16時56分緊急送往林口長庚紀念醫院搶救。不幸的是，吳男因傷勢過重，院方於17時23分宣告不治。目前警方正設法聯繫家屬，並進一步釐清吳男在轉診途中突然暴怒及跳下高架道路的具體原因。

※桃園電子報關心您，珍惜生命，請再給自己一次機會。
生命線洽談專線：1995
張老師諮詢專線：1980

本文章來自《桃園電子報》。原文：五楊高架乘客下車跳橋！男墜落匝道送醫不治

延伸閱讀：

  1. 遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚
  2. 桃園消防隊員馮仲毅2025年救活8人 康復出院成功率遠超全國平均

五楊高架 桃園

延伸閱讀

影／台64接國道五股入口匝道火燒車 71歲老司機送醫

毒犯心虛拒檢高雄岡山街頭狂飆 撞民宅車毀搜出毒咖啡包

北市廂型車衝上人行道撞倒一對夫妻 2行人受傷肇事駕駛不治

影／畫面曝光！男毒駕載5童拒檢逃逸肇事 孩子全受傷送醫

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號桃園楊梅路段昨晚發生5車連環撞，因一名駕駛疑似未保持安全距離導致事故，且一輛車被「鏟起」。幸運的是，沒有造成任何人員傷亡。警方呼籲用路人應保持安全距離及注意行車狀況。

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

昨晚20時58分，內壢段國道1號發生一起交通事故，一名男性移工騎機車誤闖國道，與三輛小客車擦撞，摔倒後又遭後方小客車追撞，造成其左腳骨折及多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方呼籲騎士注意道路標誌，避免誤上國道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。