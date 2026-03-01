快訊

影／撞擊瞬間曝！龜山計程車自撞分隔島四腳朝天 疑運將精神恍惚釀禍

桃園電子報／ 桃園電子報

S 411631664
計程車在萬壽路二段與山鶯路口自撞分隔島後翻車。圖：讀者提供

桃園市龜山區昨(21)日凌晨0時許發生一起自撞車禍，一名68歲王姓男子駕駛計程車由桃園往龜山方向直行，在萬壽路二段與山鶯路口自撞分隔島後翻車，整台計程車當場四腳朝天。龜山警分局獲報到場處理，並由消防局將受輕傷的司機送醫，所幸沒有生命危險。

S 411631665
整台計程車當場四腳朝天。圖：讀者提供

龜山交通分隊說明，昨日凌晨在萬壽路二段與山鶯路口，王男駕駛營業小客車由桃園往龜山方向直行，因精神恍惚，不慎撞擊中央分隔島後翻車，警消趕到現場指揮交通，發現王男有輕微擦傷，消防局協助送往醫院治療後無大礙。經警方到場實施酒測檢查，王男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，職業駕駛人疲勞駕駛影響反應能力及判斷力，若有類似感覺，務必尋找安全地點，立即休息，切勿強撐上路，以維交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】撞擊瞬間曝！龜山計程車自撞分隔島四腳朝天 疑運將精神恍惚釀禍

計程車 桃園 自撞

