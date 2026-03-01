快訊

梁姓男子疑似因酒後精神不穩，突然拿出空氣槍朝天空射擊數槍，被桃園警方查獲。圖：讀者提供

桃園市桃園區一名27歲梁姓男子與30歲江姓男子至桃園友人家中聚餐，今(22)日上午7時50分許叫代駕離開，梁男卻疑似因酒後精神不穩，沿途突然拿出空氣槍朝天空射擊數槍，桃園警分局獲報，循線由桃園往中壢方向查獲該台小客車及梁男，起獲空氣槍1把及塑膠子彈等，全案依恐嚇公眾罪嫌案移送偵辦。

2474939 0
桃園警方起獲空氣槍1把及塑膠子彈等，全案依恐嚇公眾罪嫌案移送偵辦。圖：讀者提供

中路派出所說明，今日上午桃園分局勤務指揮中心接獲民眾報案，指稱有1輛自小客車由桃園往中壢方向行駛，車內後座乘客疑似持槍朝天空射擊。警方隨即啟動快打機制，調遣中路所、龍安所等巡邏警網前往追緝，同時通報八德、中壢等各分局協助攔截圍捕，不到1小時即在中壢區大同路將該車攔獲。經了解車內梁男及江男至桃園友人家中聚餐，因有飲酒便叫代駕人員幫忙開車，坐在後座的梁男因酒醉精神不穩，取出所攜帶的空氣槍朝天空射擊數槍。警網攔停後當場於車內起獲空氣槍1把及塑膠子彈等，全案依恐嚇公眾罪嫌案移送偵辦。

警方嚴正聲明，執法無假期，任何違法行為必將全力偵破移送法辦，呼籲民眾切勿以身試法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：酒後不開車竟「開槍」？桃園男叫代駕回家 沿途持空氣槍朝天狂轟

