快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

開工一早不平靜！中壢鐵皮倉庫驚傳火警 消防出動33人灌救

桃園電子報／ 桃園電子報

S 12369925
中壢區民權路一處鐵皮倉庫驚傳火警，現場竄出陣陣濃煙。圖：讀者提供

桃園市中壢區民權路一處位於住宅的鐵皮倉庫今(23)日開工日一早驚傳火警，現場竄出陣陣濃煙。消防局說明，上午8時54分許，該倉庫內的空調零件不明原因突然起火，第二大隊出動33人到場搶救，所幸現場無人受困、傷亡，火勢在半小時後撲滅。

S 75137231
該倉庫為地上1層樓鐵皮結構建築物，現場燃燒倉庫空調零件。圖：讀者提供

興國分隊說明，該倉庫為地上1層樓鐵皮結構建築物，起火層為1樓。現場燃燒倉庫空調零件，燃燒面積約25平方公尺。現場無人員受傷、受困。有關詳細損失及起火原因，尚待消防局進一步調查釐清。

此次救災消防局共出動消防人員33名、消防車12台、救護車1台，消防人員在上午9時許抵達現場，9時15分許控制火勢，9時25分許將火勢撲滅，9時50分許將殘火處理完畢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：開工一早不平靜！中壢鐵皮倉庫驚傳火警 消防出動33人灌救

延伸閱讀：

  1. 桃園萬聖城今登場！明星警犬變身「打詐超人」宣導反詐騙
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

消防人員 建築物

延伸閱讀

影／宜蘭梅花湖旁民宅深夜大火！老翁逃出 不知女兒受困燒成焦屍

平溪區十分老街民宅外工具間大火竄濃煙 幸無人受傷虛驚

行動電源釀禍？台中太平公寓火警「濃煙竄頂樓」 38歲男受困獲救

彰化大城工寮大火延燒三合院 幸無人傷亡

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號桃園楊梅路段昨晚發生5車連環撞，因一名駕駛疑似未保持安全距離導致事故，且一輛車被「鏟起」。幸運的是，沒有造成任何人員傷亡。警方呼籲用路人應保持安全距離及注意行車狀況。

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

昨晚20時58分，內壢段國道1號發生一起交通事故，一名男性移工騎機車誤闖國道，與三輛小客車擦撞，摔倒後又遭後方小客車追撞，造成其左腳骨折及多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方呼籲騎士注意道路標誌，避免誤上國道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。