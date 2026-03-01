中壢區民權路一處鐵皮倉庫驚傳火警，現場竄出陣陣濃煙。圖：讀者提供

桃園市中壢區民權路一處位於住宅的鐵皮倉庫今(23)日開工日一早驚傳火警，現場竄出陣陣濃煙。消防局說明，上午8時54分許，該倉庫內的空調零件不明原因突然起火，第二大隊出動33人到場搶救，所幸現場無人受困、傷亡，火勢在半小時後撲滅。

該倉庫為地上1層樓鐵皮結構建築物，現場燃燒倉庫空調零件。圖：讀者提供

興國分隊說明，該倉庫為地上1層樓鐵皮結構建築物，起火層為1樓。現場燃燒倉庫空調零件，燃燒面積約25平方公尺。現場無人員受傷、受困。有關詳細損失及起火原因，尚待消防局進一步調查釐清。

此次救災消防局共出動消防人員33名、消防車12台、救護車1台，消防人員在上午9時許抵達現場，9時15分許控制火勢，9時25分許將火勢撲滅，9時50分許將殘火處理完畢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：開工一早不平靜！中壢鐵皮倉庫驚傳火警 消防出動33人灌救