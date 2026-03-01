國1中壢5大小車連環撞 多車翻覆6人受傷送醫

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

2026-03-01 09:20