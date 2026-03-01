快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

國1中壢5大小車連環撞 多車翻覆6人受傷送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

256273 0
國道1號北向58.3公里中壢轉接道發生連環車禍。圖：讀者提供

國道1號北向58.3公里中壢轉接道今(26)日上午9時39分許發生連環車禍，包含1台大貨車、4台小客車，共5台車撞成一團，多台車輛當場翻覆、四輪朝天，國道警方獲報立即到場處理，所幸6位傷者送醫治療後均無生命危險。

256265 0
1台大貨車、4台小客車，共5台車撞成一團。圖：讀者提供

國道警察說明，警方今日上午接獲拖吊車司機通報，國1北向58.3公里處有多部車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。現場為3+1車道，該起事故占用內側、中線、外側車道，事故車輛於10時11分排除。

256260 0
該起事故占用內側、中線、外側車道，事故車輛於10時11分排除。圖：讀者提供

警方指出，現場4位傷者送往林口長庚醫院，另2位傷者則送往衛生福利部桃園醫院治療，均為身體多處擦挫傷，無生命危險。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1中壢5大小車連環撞 多車翻覆6人受傷送醫

延伸閱讀：

  1. 2025客家影音展演計畫 《青客所向》紀錄片首映會 盛大登場
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

國道 讀者

延伸閱讀

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

台中台74線五車連環撞 計程車車尾撞扁...近8旬乘客受傷

國1中壢段5車連環撞！小客車翻覆、輪胎噴飛6傷送醫

上班日…國3彰化段7車連環撞 3人送醫一度回堵2公里

相關新聞

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

新北汐止知名電商皇兒小舖，在昨天深夜發生火警，起火現場為兩層樓的鐵皮建物，火勢直到今天凌晨1時31分才撲滅，負責人在社群平台脆上留言表示，很不幸昨晚11時許發生火災，重建需要一些時間，他會振作；不過負責人在去年11月26日曾在脆貼文下達禁菸令，生效才三個月竟就遇到火警。

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

海線浮現祭音樂活動樂迷太嗨突昏倒 清水警與救護人員合送醫

台中海線浮現祭音樂活動昨天在台中市清水區舉辦，湧入大量人潮，昨晚傳出一名樂迷昏倒，女子疑因低血壓躺在地面，二名派出所長和救護人員合力護送就醫。

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號桃園楊梅路段昨晚發生5車連環撞，因一名駕駛疑似未保持安全距離導致事故，且一輛車被「鏟起」。幸運的是，沒有造成任何人員傷亡。警方呼籲用路人應保持安全距離及注意行車狀況。

移工騎機車誤闖國1內壢段 與3車擦撞噴飛再遭後車追撞

昨晚20時58分，內壢段國道1號發生一起交通事故，一名男性移工騎機車誤闖國道，與三輛小客車擦撞，摔倒後又遭後方小客車追撞，造成其左腳骨折及多處擦挫傷，幸好無生命危險。警方呼籲騎士注意道路標誌，避免誤上國道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。