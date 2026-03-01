聽新聞
國1中壢5大小車連環撞 多車翻覆6人受傷送醫
國道1號北向58.3公里中壢轉接道今(26)日上午9時39分許發生連環車禍，包含1台大貨車、4台小客車，共5台車撞成一團，多台車輛當場翻覆、四輪朝天，國道警方獲報立即到場處理，所幸6位傷者送醫治療後均無生命危險。
國道警察說明，警方今日上午接獲拖吊車司機通報，國1北向58.3公里處有多部車事故，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。現場為3+1車道，該起事故占用內側、中線、外側車道，事故車輛於10時11分排除。
警方指出，現場4位傷者送往林口長庚醫院，另2位傷者則送往衛生福利部桃園醫院治療，均為身體多處擦挫傷，無生命危險。有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。
