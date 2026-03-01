影／通緝犯拒檢狂飆逾30公里！中壢警封路破窗逮人起獲大量毒品

快訊

桃園市中壢區昨日發生一起驚險的警匪追逐戰。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨(27)日下午17時20分許發生一起驚險的警匪追逐戰。一名47歲的許姓毒品通緝犯，駕駛租賃轎車行經慈惠三街時遭遇中壢警分局攔查，竟心虛拒檢並一路狂飆逃竄超過30公里，過程中甚至不顧安全衝撞巡邏車及路旁車輛，警方隨即啟動攔截圍捕機制，在勤務指揮中心精準通報下，僅耗時30分鐘便在永園路將許嫌壓制逮捕，並在車內起獲大批毒品，全案訊後依毒品通緝、毒品、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

S 21495975 0
許嫌身上及車內查獲高達10顆依托咪酯煙彈、4包海洛因及1包依托咪酯結晶。圖：讀者提供

警方說明，昨日中壢派出所員警於新生路與九和一街口發現遭通緝的許男，隨即於慈惠三街上前攔查，許嫌一見到警察竟加足馬力往青埔方向逃逸。警方第一時間通報勤務指揮中心實施攔截圍捕，由青埔派出所支援警力於永園路設障攔截。期間許嫌為求脫身，甚至駕車衝撞警方巡邏車與路旁停放的車輛，所幸員警成功合力將其壓制，於30分鐘內成功結束這場街頭追逐，許嫌身上及車內查獲高達10顆依托咪酯煙彈、4包海洛因及1包依托咪酯結晶。

中壢警分局長林鼎泰強調，此次案件充分展現分局各單位即時通報與迅速協作的團隊戰力。全案詢後已依毒品通緝、違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌移送偵辦。未來亦將持續強化毒品、毒駕之查緝量能，確保市民生命財產安全與道路秩序。

