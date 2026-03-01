影／汐止、南港注意空氣汙染…汐止深夜大火 建物陷火海濃煙飄散
新北市汐止區一家專賣生活用品的2層樓建物，昨（28日）深夜傳出火警，火勢蔓延迅速，全面陷入火海，今天凌晨0時8分火勢控制，由於大量濃煙飄散，新北市環保局發布汐止、南港可能空氣汙染警告，提醒民眾佩戴口罩。
市議員張錦豪表示，由於大量濃煙飄散，新北市環保局發布汐止、南港可能空氣汙染警告，提醒民眾佩戴口罩，請汐止火場下風處附近民眾留意空氣汙染。
新北市消防局昨晚11時14分獲報，汐止區工建路一家專賣生活用品的2層樓建物已起火燃燒，屋內竄出明顯火煙，派遣51車91人前往搶救，初步確認火場內無人受困，1樓火勢昨夜11時37分獲得控制，2樓仍有火煙，粗估燃燒面積約500平方公尺，今天凌晨0時8分火勢控制。
