高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光
高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目擊指，「剛剛只有煙一下子火變超大」，幸無人受傷受困；消防出動21車52人灌救，50分鐘後撲滅火勢。
消防局指出，昨天深夜11時18分許接獲位於仁武區大全二巷某處鐵皮工廠發生火警，火煙猛烈，消防局陸續增派21車52人前往搶救。
住附近的網友目擊指「剛剛只有煙而已，一下子火變超大」，另有網友表示，一直聽到消防車聲音，消防員抵達現場，因廠房堆置辦公用雜物，火勢全面燃燒，所幸當下未傳人員受傷受困。
火勢於深夜11時56分許獲得控制，今天凌晨0時6分許順利撲滅，財損待估計，詳細起火原因由火調科調查釐清。
