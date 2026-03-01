男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦
昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林姓少年要求讓座時，許男認為遭白眼而辱罵林姓少年，並抓其衣領作勢攻擊，經鐵路警察局高雄分局介入後，後續將依法函送。
高雄分局嘉義派出所表示，員警獲報後立即將許男及林姓少年2人帶下列車了解案情，雖然雙方表示互不提告，但許男辱罵及抓衣領的行為，涉有刑法傷害、公然侮辱及強制罪嫌。
林姓少年母親當下雖然在同列車、不同車廂，未目睹經過，但表示將與家人討論後，再決定是否提出妨害名譽及傷害等告訴。警方目前已完成許姓男子筆錄，並向台鐵公司調閱車廂監視器影像佐證。
鐵路警察局高雄分局呼籲，民眾搭乘大眾交通工具應遵守乘車規定，避免占用他人座位，如遇讓位請求應立即讓座，不可一時情緒失控而做出不法行為，共同維護乘車秩序。
