王陽明、韓哥在北市車聚造成壅塞 警方一口氣取締53件交通違規

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人王陽明與電影「玩命關頭」影星「韓哥」姜成鎬等人，228假日晚間在台北市南港區內湖機廠停車場舉辦車聚；不過警方接獲民眾檢舉，參加的人、車太多，停車場周遭有違停、聲量過大及造成交通壅塞等問題，警方到場疏導，同時強力取締違停及攔查改裝車輛。

王陽明事前在Threads帳號，表示晚間8時有車聚活動，但王陽明也在貼文強調是靜態車聚，請參加者不要在周圍及場內拉轉，維護車聚品質。晚間王陽明與韓哥到場，吸引大批民眾到場圍觀及合照，根據警方估計，參加車聚人數達一千多人，目視車輛約一百多至兩百多輛，包括保時捷、藍寶堅尼等名貴跑車都在現場亮相。

轄區南港警分局指出，228假日晚間7時許，獲報一起車聚影響交通車流案件，警方詢問後，發現車聚未經申請及停車場同意，就在內湖機廠停車場內舉辦車聚；由於參加人數與車輛眾多，除停車場周遭有違停狀況，也造成停車場內一度塞滿及出入口周遭道路交通阻塞，也有民眾檢舉現場噪音太大；警方獲報後，立即啟動交通快打，動員優勢警力到場疏導。

警方到場後，強力取締違停及攔查改裝車輛，截至晚間10時50分止，警方共計取締53件交通違規，包括違規停車含拖吊合計37件、未打方向燈1件、改裝車輛4件、行人違規2件、行駛慢車專用道6件、違反禁止進入1件、未開頭燈1件、未繫安全帶1件。

晚間10時許，參加車聚民眾陸續離開，近11點現場已無車輛。南港分局呼籲，民眾如有活動聚會需求，應循合法管道提出申請核准，並遵守相關規定，避免造成交通阻塞。警方將強力取締違法，維護民眾用路權利。

警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝
警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝
警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝
警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝
警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝
警方在車聚周遭取締畫面。記者廖炳棋／翻攝

