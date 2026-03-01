聽新聞
0:00 / 0:00

振動擾鄰 工廠遭禁夜間作業

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中市烏日區一家鍛造公司機台作業時發生振動，住隔壁的廖家三口對於振動與聲響寢食難安，提告索賠一四二萬元。台中地院到場履勘，確認有振動、低頻聲，經專家鑑定該戶每天感受到「有感震度二級二八八○次」，判該公司晚間七點至翌日上午七點禁止製造振動，但未判賠償。

廖家三口控訴，該鍛造廠房二○二三年五月遷至隔壁，內部機台未施作完全的防震工程，機台運作時振動侵入他們房地，上班時間振動強度達中央氣象署震度二級標準，侵擾居住舒適度，造成家人焦慮、恐慌，失眠，提告排除侵害，並求償一四二萬元。

鍛造公司抗辯，指附近還有其他廠房，難認是他們所造成，且機台底部有建置完善的防震設施，噪音值也在合格範圍內；廖主張的一、二級震動，類似卡車經過、歷時很短，屬民法第七九三條但書所稱的「輕微入侵」。

台中地院現場履勘，發現二台鍛造機運作時，站在三公尺外、每十秒感受從地板傳達的振動，觸摸牆壁也可感受到，坐在廖家屋內客廳木椅上感覺明顯，地震測試儀顯示當日最大振幅為四ｇａｌ，屋內確實可感受到。

根據高雄市土木技師公會鑑定，鍛造公司上班時，垂直振動最大值位於二點五至八ｇａｌ，且震動強度已達每日承受「二八八○次有感震度二級」脈衝振波的持續震害，持續性的有感振動已侵擾居住舒適度。

中院再函詢環境部，對方函覆「對於工廠的振動尚無訂定管制標準」，實務上環保機關接獲振動相關陳情，可藉由稽查低頻噪音確認。中院認為我國尚無管制標準，但環境部提示的噪音管制標準，可作為判斷振動的標準。

中院比照噪音管制標準，禁止鍛造公司晚間七點至隔天上午七點製造的振動侵入廖家建物內，但請求精神慰撫金部分則駁回，可上訴。

台中市環保局表示，去年全年受理低頻噪音陳情案件三○三件，音頻介於二○至二○○Ｈｚ之間，多因冷氣機、抽水馬達等設備運轉產生的悶轟聲，穿透力強、來源不易判斷；量測時需關閉室內門窗，在距離牆面一公尺以上位置進行，須排除室內其他非待測音源干擾，以確保檢測準確性。

中市環保局指出，目前環保法規尚未針對「振動」訂定管制標準，民眾若疑似受低頻噪音影響，可提出公害陳情，將派員現場勘查及量測，以維護生活品質。

噪音 鄰居

延伸閱讀

鄰居是鍛造廠…釀隔壁住戶「每天2級地震2880次」家人焦慮又失眠

強勢掃蕩違章工廠！台中6年541家勒令停工 這3區淪違章熱區原因曝光

預期20年內月球蓋工廠 馬斯克：抱緊特斯拉股票

屏東下黑雪？ 居民哀嚎飄進家「掃都掃不完」 縣府環保局曝原因

相關新聞

高雄仁武設計工廠深夜大火全面燃燒 火光照亮夜空畫面曝光

高雄仁武區某設計工廠昨深夜11時18分許突傳火警，因廠房堆置辦公用雜物，火勢一發不可收拾全面燃燒，火光照亮夜空；有民眾目...

男子自強號占座不滿被少年要求讓位 涉公然侮辱遭警偵辦

昨天2月28日12時許，台鐵109次自強號12車發生旅客占位糾紛。有名林姓少年從嘉義站上車後，發現座位遭許姓男子占用，林...

影／汐止、南港注意空氣汙染！汐止深夜大火建物陷火海濃煙飄散

新北市汐止區一家專賣生活用品的2層樓建物，昨（28日）深夜傳出火警，火勢蔓延迅速，全面陷入火海，今天凌晨0時8分火勢控制...

影／汐止深夜傳火警 2層樓建物全面陷入火海

新北市汐止區一家專賣生活用品的2層樓建物，昨（28日）深夜傳出火警，火勢蔓延迅速，全面陷入火海，消防人車至今天凌晨仍在全...

王陽明、韓哥在北市車聚造成壅塞 警方一口氣取締53件交通違規

藝人王陽明與電影「玩命關頭」影星「韓哥」姜成鎬等人，228假日晚間在台北市南港區內湖機廠停車場舉辦車聚；不過警方接獲民眾...

廣角鏡／點燃雜草趕獵物釀災 屏市下「黑雪」

屏東縣九如鄉高屏溪堤防前天下午雜草起火，火勢延燒範圍極廣，灰燼南飄至屏東市，彷彿下起「黑雪」，至昨午才撲滅。縣警里港分局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。