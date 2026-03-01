振動擾鄰 工廠遭禁夜間作業

台中市烏日區一家鍛造公司機台作業時發生振動，住隔壁的廖家三口對於振動與聲響寢食難安，提告索賠一四二萬元。台中地院到場履勘，確認有振動、低頻聲，經專家鑑定該戶每天感受到「有感震度二級二八八○次」，判該公司晚間七點至翌日上午七點禁止製造振動，但未判賠償。

廖家三口控訴，該鍛造廠房二○二三年五月遷至隔壁，內部機台未施作完全的防震工程，機台運作時振動侵入他們房地，上班時間振動強度達中央氣象署震度二級標準，侵擾居住舒適度，造成家人焦慮、恐慌，失眠，提告排除侵害，並求償一四二萬元。

鍛造公司抗辯，指附近還有其他廠房，難認是他們所造成，且機台底部有建置完善的防震設施，噪音值也在合格範圍內；廖主張的一、二級震動，類似卡車經過、歷時很短，屬民法第七九三條但書所稱的「輕微入侵」。

台中地院現場履勘，發現二台鍛造機運作時，站在三公尺外、每十秒感受從地板傳達的振動，觸摸牆壁也可感受到，坐在廖家屋內客廳木椅上感覺明顯，地震測試儀顯示當日最大振幅為四ｇａｌ，屋內確實可感受到。

根據高雄市土木技師公會鑑定，鍛造公司上班時，垂直振動最大值位於二點五至八ｇａｌ，且震動強度已達每日承受「二八八○次有感震度二級」脈衝振波的持續震害，持續性的有感振動已侵擾居住舒適度。

中院再函詢環境部，對方函覆「對於工廠的振動尚無訂定管制標準」，實務上環保機關接獲振動相關陳情，可藉由稽查低頻噪音確認。中院認為我國尚無管制標準，但環境部提示的噪音管制標準，可作為判斷振動的標準。

中院比照噪音管制標準，禁止鍛造公司晚間七點至隔天上午七點製造的振動侵入廖家建物內，但請求精神慰撫金部分則駁回，可上訴。

台中市環保局表示，去年全年受理低頻噪音陳情案件三○三件，音頻介於二○至二○○Ｈｚ之間，多因冷氣機、抽水馬達等設備運轉產生的悶轟聲，穿透力強、來源不易判斷；量測時需關閉室內門窗，在距離牆面一公尺以上位置進行，須排除室內其他非待測音源干擾，以確保檢測準確性。

中市環保局指出，目前環保法規尚未針對「振動」訂定管制標準，民眾若疑似受低頻噪音影響，可提出公害陳情，將派員現場勘查及量測，以維護生活品質。