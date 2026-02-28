酒後肉身攔巡邏警車還嗆「希望罰更多」 醉男遭裁罰1萬2千元
鄭姓男子去年12月13日凌晨酒後跑到永康警分局鹽行派出所，見巡邏警車出勤時肉身攔阻，經勸阻不聽還嗆聲，被依違反社會秩序維護法送辦，新市簡易庭認他於公務員依法執行職務時，以不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，處罰鍰1萬2千元。
法官勘驗錄影畫面，發現鄭先於鹽行派出所外駐足張望，又於員警駕駛巡邏警車出勤時，站立在巡邏警車前方以肉身攔阻，雖未達到強暴脅迫程度，已對員警勤務執行造成妨礙。
據社會秩序維護法第85條第1款定有明文規定，公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。
據了解，鄭酒後經常鬧事，或在超商前徘徊找碴，這次他酒後在鹽行派出所徘徊，並以肉身攔阻巡邏警車而遭送辦。
鄭男事後坦承違序行為，且於員警告知罰鍰法定金額時，還嗆「我希望罰更多」，事證明確，法官認他於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，處罰鍰1萬2千元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
