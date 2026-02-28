影／高雄汽機車行經無號誌路口相撞 騎士遭撞飛畫面曝光
劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛，幸劉僅手腳擦挫傷，送醫無大礙；警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為，初步研判兩人行經無號誌交叉路口及巷道，未依規定標誌標線行駛，詳細肇責待釐清。
三民二警分局指出，劉姓男子（51歲）昨天上午11時許騎機車沿清華街南向北行駛，適王姓男子（49歲）駕車沿澄清路723巷西向東行駛，2人行經無號誌路口，均未禮讓或停看，2車發生相撞。
劉男當場連人帶車被撞飛，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。警方獲報到場指揮疏導交通並測繪，事後對雙方施以酒測，皆無酒駕情事。
警方初步研判為劉男及王男行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第15款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因由交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。