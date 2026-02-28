快訊

美伊爆衝突 凱基揭「最差情境」：對金融市場衝擊將難以估計

拚當億萬富翁靠這一波！大樂透加碼 大小紅包獎號全看這

美以空襲伊朗…他曝母親「2天前赴德黑蘭」 當地狀況曝光

影／高雄汽機車行經無號誌路口相撞 騎士遭撞飛畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛，幸劉僅手腳擦挫傷，送醫無大礙；警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為，初步研判兩人行經無號誌交叉路口及巷道，未依規定標誌標線行駛，詳細肇責待釐清。

三民二警分局指出，劉姓男子（51歲）昨天上午11時許騎機車沿清華街南向北行駛，適王姓男子（49歲）駕車沿澄清路723巷西向東行駛，2人行經無號誌路口，均未禮讓或停看，2車發生相撞。

劉男當場連人帶車被撞飛，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙。警方獲報到場指揮疏導交通並測繪，事後對雙方施以酒測，皆無酒駕情事。

警方初步研判為劉男及王男行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第15款規定，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因由交通大隊分析研判。

劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛。記者石秀華／翻攝
劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛。記者石秀華／翻攝

高雄 車禍

延伸閱讀

罕見枯水期 難得出現鋒面…水利署高雄台南啟動人工增雨

一天帶你逛高雄！ 不能錯過的「高雄知名景點」 怎麼拍怎麼美

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺、當事人喊冤

高雄男遇急煞嚇哭6月嬰 怒踹破機車、揮安全帽遭判拘役

相關新聞

太扯了！台中烏日橋下男子持棒打小孩引公憤 議員怒關切、警以車追人

有網友今PO文詢問「請問烏日橋下發生什麼事？打小孩的是教練還是家長？」，並PO出一名男子持棒打趴一名小孩，小孩哭聲相當淒...

桃園女發燒就醫驚見胎盤！產女嬰疑夭折棄置山區 檢警尋獲將解剖

桃園林姓女子2天前在復興區家中產下女嬰後，疑因未婚生子且見女嬰無呼吸，驚慌下竟棄置山區，由於林女產後感染發燒、敗血症送至...

影／三重轎車拒檢衝上台北橋逃逸 警方圍捕發現駕駛只有17歲

新北市三重區今天下午有1輛紅色轎車在重新路被警察瞥見前座乘客沒繫安全帶，駕駛卻猛踩油門拒檢逃逸，橫衝直撞飆向台北橋，沒多...

疑為管教兒子…父親拿樂樂球棒「一棒打趴幼童」 全案已通報社會局

有網友在臉書PO出影片，在烏日橋下有男子持樂樂球棒打男童，淒厲哭聲引發關注。警方調查，持球棒男子為挨打男童父親，疑為管教...

高雄汽機車行經無號誌路口　騎士遭撞畫面曝飛出「屏幕」外

劉姓男子昨日上午11時許騎機車行經高市三民區清華街時，遭王姓男子駕駛的轎車撞飛，幸劉僅手腳擦挫傷，送醫無大礙；警方事後對...

車上有違禁品？北捷列車發現瓦斯罐 捷警初判為遺失物空瓶

台北捷運板南線往板橋的1輛列車今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。