桃園女發燒就醫驚見胎盤！產女嬰疑夭折棄置山區 檢警尋獲將解剖

桃園林姓女子2天前在復興區家中產下女嬰後，疑因未婚生子且見女嬰無呼吸，驚慌下竟棄置山區，由於林女產後感染發燒、敗血症送至宜蘭就醫，院方在子宮發現遺留的胎盤揭發命案，警消昨晚尋獲女嬰遺體，桃園地檢署今午初步相驗，將擇期解剖釐清死因。

據悉，住在桃園市復興區巴陵山區與宜蘭縣交界處的31歲林姓女子疑未婚懷孕，本月26日在家中獨自產下不足9個月嬰兒，發現女嬰出生後疑似沒有呼吸心跳，林女擔心遭家人責罵，忍著產後虛弱體力，私自將女嬰帶往巴陵山區卡拉道路旁遺棄。

林女因產後感染，當天隨即出現高燒及敗血症等嚴重症狀，家人打119搭救護車送至離住處較近的宜蘭陽明交大附設醫院救治，醫師於診療過程中，發現林女的子宮內留有胎盤，顯然生產後不久，不過未見嬰兒蹤影，林女面對醫師追問，才坦承已將出生即夭折的女嬰棄置山區，院方隨即通報桃園市警方與社會局處理。

桃市警大溪分局接獲通報後，立即會同消防局第四救災救護大隊復興、巴陵分隊動身前往復興山區進行搜尋，昨晚於林女供稱的復興區卡拉道路附近，成功尋獲遭遺棄的嬰兒，不幸的是，女嬰全身有多處擦挫傷，已明顯死亡。

桃園地檢署外勤檢察官蕭博騰今天下午近2時，率領法醫前往桃園市殯葬管理所中壢館進行相驗，由於林女目前仍在宜蘭醫院加護病房治療，無法製作筆錄，家屬部分由林女弟弟到場說明。面對媒體詢問是否知情其姊生產與棄嬰，他未發一語僅低頭搖頭回應，初步相驗與偵訊過程歷時約90分鐘後結束，將擇期解剖進一步化驗釐清死亡時間與原因。

對此，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，全案關鍵在於女嬰出生時的生命跡象，除須等林姓生母完成筆錄製作外，還需等候法醫研究所排定解剖時間、完成至少需時1個月的解剖報告出爐。

他說明，若解剖報告證實女嬰產下時即為死胎，林女涉及刑度較輕的遺棄屍體罪；若檢驗顯示女嬰遭丟棄時仍有生命跡象，林女恐將面臨刑責極重的殺人罪或遺棄致死罪。

桃園市社會局家防中心主任王秀珍則表示，該案過去並無相關通報紀錄，目前已同步接獲警方通報，考量林女身體狀況尚待復原，後續將待其出院後安排會談，並提供相關心理諮商與法律服務。

