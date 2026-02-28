影／三重轎車拒檢衝上台北橋逃逸 警方圍捕發現駕駛只有17歲

新北市三重區今天下午有1輛紅色轎車在重新路被警察瞥見前座乘客沒繫安全帶，駕駛卻猛踩油門拒檢逃逸，橫衝直撞飆向台北橋，沒多久在北市民權西路被攔下，原來是17歲少年無照駕駛心虛，警方將依妨害公眾往來安全罪究辦。

巡邏員警今天下午1時17分在重新路一段與文化南路口，看見轎車乘客未繫安全帶便示意靠邊停車受檢，但開車的謝姓少年卻直接加速拒檢逃逸，在中央南路口擦撞1輛機車，飆車衝上台北橋逃給警察追。

警方通報攔截圍捕，逃逸轎車剛下台北橋沒多遠就在台北市民權西路104號追撞前車無路可逃被攔下，車上另2人趁隙奪門逃走。警方初步調查發現謝姓少年只是因為無照駕駛心虛，便橫衝直撞逃逸，車上沒有找到其他違禁品，當場查扣車牌、強制人車分離、移置保管車輛。

少年家住三重，自稱當時只是開車要去捷運台北橋站附近剪頭髮，因為無照駕駛遇到警察攔車所以心虛逃跑。警方將依道路交通管理處罰條例第21條舉發無照駕駛，最高可處6萬元罰鍰，並依妨害公眾往來安全罪移送法辦，後續通知逃跑的2人到案說明，釐清案情。