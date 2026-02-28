疑為管教兒子…父親拿樂樂球棒「一棒打趴幼童」 全案已通報社會局

有網友在臉書PO出影片，在烏日橋下有男子持樂樂球棒打男童，淒厲哭聲引發關注。警方調查，持球棒男子為挨打男童父親，疑為管教小孩，導致孩子跌坐地上，幸未受傷，全案已通報社會局。

網友今天下午在臉書「烏日大小事」PO出一段影片，影片中，有一名穿著白色T恤的男子走到一輛白色休旅車旁，大聲斥責白車旁邊的小孩，並不顧一旁還有一名穿著黑色長袖上衣男子，直接一棒打下，黑衣男見狀立即制止，小孩被打趴在車旁，哭聲淒慘。

網友PO文引起熱議，警方立即留言說明，強調警方已積極了解。網友還是不解氣，有網友請「每一間新聞拜託直接上熱門頭條」，市議員吳瓊華留言，請警方積極追查；市議員林昊佑留言，「打人就是不對，更何況是小孩。已轉台中市政府警察局了解處理後續」；還有人質疑「為什麼旁邊的人沒救他（小孩）」、「這已成了現行犯，罪加一等，太誇張」、「虐童案還沸沸騰騰沒落幕餒…」。

烏日警分局烏日派出所副所長鄭羽翔稍早說明，有關網友上傳一名男子持樂樂棒敲擊幼童手臂，致幼童跌坐地上的影片，經警方積極追查，已通知當事人到案說明。

鄭羽翔表示，經了解，這名男子是拿「樂樂棒」球棒管教兒子，致其子跌坐地上，未受傷。該名幼童與其他小孩在烏日區練習滑步車，因與其他小朋友發生爭執，男子見狀要求其子向對方道歉，因其子不從，才會以樂樂棒敲擊兒子手臂，致小孩跌坐地上，未造成受傷。本分局將依兒少保護通報社會局處置。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線