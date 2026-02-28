快訊

車上有違禁品？北捷列車發現瓦斯罐 捷警初判為遺失物空瓶

中央社／ 台北28日電

<a href='/search/tagging/2/北捷' rel='北捷' data-rel='/2/103329' class='tag'><strong>北捷</strong></a>板南線今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。圖為北捷板南線站內畫面，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
北捷板南線今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。圖為北捷板南線站內畫面，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

台北捷運板南線往板橋的1輛列車今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。

台北市警察局捷運警察隊下午2時許接獲行控中心轉報，稱北捷江子翠往板橋方向的列車上疑有違禁品，立即派員到場查處。

經警方及台北捷運公司人員到場檢視發現，現場遺留有一把雨傘，傘內則有1罐將近用罄的小型卡式瓦斯罐空瓶，明顯已無致災的可能性，現場也無民眾驚恐及踩踏情形，捷運系統仍正常營運。

警方初步研判為單純遺失物案件，針對未依北捷公司規定妥善包裝及有無違反其他法令部分，後續將持續調閱監視器以釐清案發經過，並依大眾捷運法及相關法令查處。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時，請務必妥善保管隨身物品，勿遺留可疑物品於車廂內；若民眾有發現可疑物品，請立即通報站務人員或按壓車廂紅色緊急按鈕，也可撥打110報案電話，捷警接獲通報將立即趕赴現場處理。

相關新聞

太扯了！台中烏日橋下男子持棒打小孩引公憤 議員怒關切、警以車追人

有網友今PO文詢問「請問烏日橋下發生什麼事？打小孩的是教練還是家長？」，並PO出一名男子持棒打趴一名小孩，小孩哭聲相當淒...

車上有違禁品？北捷列車發現瓦斯罐 捷警初判為遺失物空瓶

台北捷運板南線往板橋的1輛列車今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐...

影／出勤救災被撞翻！桃園消防車「橫躺路中央」 疑遇轎車未禮讓

桃園市蘆竹區南工、南崁路口今天下午發生消防車與轎車交通事故，消防車側翻橫躺路中央，轎車車頭也嚴重變形，所幸車上人員均無生...

影／三重轎車拒檢衝上台北橋逃逸 警方圍捕發現駕駛只有17歲

新北市三重區今天下午有1輛紅色轎車在重新路被警察瞥見前座乘客沒繫安全帶，駕駛卻猛踩油門拒檢逃逸，橫衝直撞飆向台北橋，沒多...

疑為管教兒子…父親拿樂樂球棒「一棒打趴幼童」 全案已通報社會局

有網友在臉書PO出影片，在烏日橋下有男子持樂樂球棒打男童，淒厲哭聲引發關注。警方調查，持球棒男子為挨打男童父親，疑為管教...

新北關渡橋下尋獲女性浮屍 已通知家屬指認

新北市八里區關渡橋下方河岸邊，今天中午12時許撈起1具水流屍，警方獲報到場鑑識，在死者身上找到證件，是家住蘆洲地區的39...

