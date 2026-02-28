車上有違禁品？北捷列車發現瓦斯罐 捷警初判為遺失物空瓶

北捷板南線今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。圖為北捷板南線站內畫面，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

台北捷運板南線往板橋的1輛列車今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。

台北市警察局捷運警察隊下午2時許接獲行控中心轉報，稱北捷江子翠往板橋方向的列車上疑有違禁品，立即派員到場查處。

經警方及台北捷運公司人員到場檢視發現，現場遺留有一把雨傘，傘內則有1罐將近用罄的小型卡式瓦斯罐空瓶，明顯已無致災的可能性，現場也無民眾驚恐及踩踏情形，捷運系統仍正常營運。

警方初步研判為單純遺失物案件，針對未依北捷公司規定妥善包裝及有無違反其他法令部分，後續將持續調閱監視器以釐清案發經過，並依大眾捷運法及相關法令查處。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時，請務必妥善保管隨身物品，勿遺留可疑物品於車廂內；若民眾有發現可疑物品，請立即通報站務人員或按壓車廂紅色緊急按鈕，也可撥打110報案電話，捷警接獲通報將立即趕赴現場處理。