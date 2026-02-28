聽新聞
0:00 / 0:00
車上有違禁品？北捷列車發現瓦斯罐 捷警初判為遺失物空瓶
台北捷運板南線往板橋的1輛列車今天遭人通報疑有違禁品，警方和北捷人員到場處理，發現有把傘內置放1罐快用畢的小型卡式瓦斯罐空瓶，研判應為單純遺失物案件，將依法查處。
台北市警察局捷運警察隊下午2時許接獲行控中心轉報，稱北捷江子翠往板橋方向的列車上疑有違禁品，立即派員到場查處。
經警方及台北捷運公司人員到場檢視發現，現場遺留有一把雨傘，傘內則有1罐將近用罄的小型卡式瓦斯罐空瓶，明顯已無致災的可能性，現場也無民眾驚恐及踩踏情形，捷運系統仍正常營運。
警方初步研判為單純遺失物案件，針對未依北捷公司規定妥善包裝及有無違反其他法令部分，後續將持續調閱監視器以釐清案發經過，並依大眾捷運法及相關法令查處。
捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運時，請務必妥善保管隨身物品，勿遺留可疑物品於車廂內；若民眾有發現可疑物品，請立即通報站務人員或按壓車廂紅色緊急按鈕，也可撥打110報案電話，捷警接獲通報將立即趕赴現場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。