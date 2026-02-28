太扯了！烏日橋下驚傳男子1棒打趴小孩引公憤 議員怒關切 警追查了

快訊

派系互打？高雄綠營黨內初選又爆參選人涉詐欺 當事人喊冤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有網友今PO文詢問「請問烏日橋下發生什麼事？打小孩的是教練還是家長？」，並PO出一名男子持棒打趴一名小孩，小孩哭聲相當淒慘的影片，引起網友熱議，包括在地市議員吳瓊華、林昊佑等人都關切，網友更是直呼「太扯了」，要求「高調」上頭條、警方嚴查；對此，台中市警局烏日分局說明，警方已根據網友提供訊息以車追人，積極追查中，並將全案通報社會局。

網友今天下午在臉書「烏日大小事」PO出一段影片，影片中，有一名穿著白色T恤的男子走到一輛白色休旅車旁，大聲斥責白車旁邊的小孩，並不顧一旁還有一名穿著黑色長袖上衣男子，直接一棒打下，黑衣男見狀立即制止，小孩被打趴在車旁，哭聲淒慘。

網友PO文引起熱議，警方立即留言說明，強調警方已積極了解。網友還是不解氣，有網友請「每一間新聞拜託直接上熱門頭條」，市議員吳瓊華留言，請警方積極追查；市議員林昊佑留言，「打人就是不對，更何況是小孩。已轉台中市政府警察局了解處理後續」；還有人質疑「為什麼旁邊的人沒救他（小孩）」、「這已成了現行犯，罪加一等，太誇張」、「虐童案還沸沸騰騰沒落幕餒…」

警語：暴力零容忍！守護孩子平安長大。發現疑似兒虐，請撥打 113保護專線或 110報案。

有網友今PO出烏日橋下一名男子一棒打趴一名小孩的影片，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」
有網友今PO出烏日橋下一名男子一棒打趴一名小孩的影片，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書「烏日大小事」

