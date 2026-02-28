花蓮美崙溪出海口釣客落水 衝浪客合力救援仍不治
花蓮一名釣客今天在美崙溪出海口垂釣，疑似為撿拾釣具，不小心落水，當時附近有4、5名衝浪客，集體展開救援行動，將溺者扶上衝浪板，護送回岸上，可惜因溺水時間太久，送醫搶救仍然不治。
花蓮縣消防局今天上午9時30分獲報，美崙溪出海口外海有人溺水，立即轉報海巡單位聯手出動救援，但救護人員趕往的同時，海面已有一群衝浪客率先展開救援。
目擊的衝浪客表示，當時看到男子面朝下趴在水面上，原本以為在戲水，後來發現一動也不動，趕緊划近，發現有人溺水，立即將男子翻正，合力扶上衝浪板，再奮力划回岸邊，將男子救上岸，但已經沒有呼吸心跳。
海巡署第九巡防區指揮部接獲消防局通報，指揮第六海岸隊及岸巡單位趕到現場，與消防人員接手後續工作，先施以心肺復甦術急救，再轉送門諾醫院，上午10時50分宣告不治。
初步調查，死者為家住花蓮54歲的劉姓男子，當時有民眾看到他在岸邊釣魚，疑似為了撿拾釣具，不小心落海，被海浪愈帶愈遠，體力不支溺水。海巡署第一二岸巡隊呼籲，在岸際及港區活動應注意安全，可多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，民眾如發現溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。