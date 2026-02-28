花蓮美崙溪出海口釣客落水 衝浪客合力救援仍不治

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名釣客今天在美崙溪出海口垂釣，疑似為撿拾釣具，不小心落水，當時附近有4、5名衝浪客，集體展開救援行動，將溺者扶上衝浪板，護送回岸上，可惜因溺水時間太久，送醫搶救仍然不治。

花蓮縣消防局今天上午9時30分獲報，美崙溪出海口外海有人溺水，立即轉報海巡單位聯手出動救援，但救護人員趕往的同時，海面已有一群衝浪客率先展開救援。

目擊的衝浪客表示，當時看到男子面朝下趴在水面上，原本以為在戲水，後來發現一動也不動，趕緊划近，發現有人溺水，立即將男子翻正，合力扶上衝浪板，再奮力划回岸邊，將男子救上岸，但已經沒有呼吸心跳。

海巡署第九巡防區指揮部接獲消防局通報，指揮第六海岸隊及岸巡單位趕到現場，與消防人員接手後續工作，先施以心肺復甦術急救，再轉送門諾醫院，上午10時50分宣告不治。

初步調查，死者為家住花蓮54歲的劉姓男子，當時有民眾看到他在岸邊釣魚，疑似為了撿拾釣具，不小心落海，被海浪愈帶愈遠，體力不支溺水。海巡署第一二岸巡隊呼籲，在岸際及港區活動應注意安全，可多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，民眾如發現溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線。

花蓮美崙溪出海口今天有釣客意外落海，現場衝浪客發現集體救援，用衝浪板將溺水者載送上岸。圖／岸巡提供
