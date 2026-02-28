雜草大火讓屏東市下「黑雪」 警逮3嫌查出竟是點火驅趕獵物釀災

屏東縣九如鄉堤防昨天發生嚴重雜草火警，火勢延燒灰燼甚至南飄到屏東市下起「黑雪」。里港警分局調查起火原因，發現莊姓男子等3人涉嫌以點火方式驅趕獵物釀災，警方偵訊後今天依違反公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

屏東縣消防局昨天下午1時6分接獲報案，九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶發生火警，派出7車13人前往救火。不過火勢延燒極快，範圍廣難以撲滅，灰燼甚至南飄到屏東市，大面積降落讓市民直呼「下黑雪」。火勢至今天早上仍未完全撲滅，現場仍有消防人員進行零星殘火處理

警方則在昨天晚上8時許接獲消防局轉報，起火地點附近有可疑人車，經盤查發現43歲莊男、55歲鍾男、68歲謝男3人，昨天上午9時許前往該處架設捕獵陷阱，想要捕抓山豬及飛禽，疑似為了順利捕獲獵物，以打火機點燃附近雜草，以火驅趕竄逃獵物並獵殺，沒想到火勢迅速延燒失控，引發大規模火警。

警方在鍾嫌駕駛的小貨車內查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品，初步檢視槍枝結構完整，後續將送鑑識單位釐清性能及來源。警方偵訊後，今天依違反公共危險罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。