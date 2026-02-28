高雄轎車左轉急又快撞分隔島側翻 駕駛自行爬出曝肇事原因
曾姓男子昨晚9時許駕車從高市民族一路左轉建工路口，因轉彎車速急又快，自撞分隔島後車輛側翻，曾男幸運未受傷，自行從車中爬出，引起不少過路人側目；由於事發地就在民族派出所前，警方趕赴處理，曾男曝因精神不濟肇禍。
三民二警分局指出，曾姓男子（57歲）昨晚9時許駕駛那智捷轎車沿民族一路南往北直行，左轉建工路口時，突然自撞分隔島，轎車當場側翻。
曾男撞車後，幸運毫髮未傷；有網友目擊指「駕駛看起來沒事，有從車廂跑出來」，另有網友指，「駕駛轉太急、太快，自己翻車」。
由於事發地就在民族派出所附近，警方趕抵指揮疏導交通並測繪，並對曾男施以酒測，無酒駕行為；曾指當時因精神不濟撞車。警方初判曾男未注意車前狀況，詳細肇因由交通大隊分析研判。
