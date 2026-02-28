九如堤防火警疑為縱火狩獵 屏東警逮3男

屏東縣九如鄉堤防昨天發生野草火警，今天上午10時許仍有零星餘燼。警方調查，疑3名男子狩獵時點火驅趕獵物釀禍，警詢後依涉嫌公共危險罪等送辦。

屏東縣政府消防局表示，27日下午1時6分獲報九如堤防外雜草火警，派7車13人及空拍機前往搶救，下午3時控制火勢。

屏東縣政府警察局里港分局發布新聞稿表示，九如高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶火警，火勢延燒範圍廣泛，造成周邊空氣污染。警方第一時間到場協助交通管制及救災，也同步調查起火原因。

里港分局說，昨天晚間接獲消防局轉報，起火地點附近有可疑人車。警方到場盤查發現，莊姓、鍾姓男子及謝姓男子昨天上午曾到場架設捕獵陷阱，要捉山豬及飛禽。3人疑以打火機點燃附近雜草驅趕獵物，但近期天氣乾燥，火勢迅速蔓延失控，釀成大規模火警。

警方說，在鍾姓男子駕駛自小貨車內查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等，初步檢視槍枝結構完整，後續送鑑識單位檢驗性能及來源。全案警詢後，依涉犯公共危險罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，將3人移送台灣屏東地方檢察署偵辦，並以涉嫌公共危險情節重大，建請檢察官聲請羈押。