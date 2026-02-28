安全帽不見！台南警調電眼協尋 垃圾車清運前成功攔截歸還

林姓男子昨下午4時許，將機車停放在台南中西區和意路巷弄內，將安全帽隨手放在坐墊上，辦完事返回時，卻發現安全帽不翼而飛，懷疑遭竊報警。警方過濾周邊監視器才發現風勢強勁安全帽吹落地面，清潔人員誤以為廢棄物丟入垃圾子車，他在警方協助下趕在清運前找回安全帽。

台南市警二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員黃威遠獲報後趕抵現場，見林沒安全帽無法騎車返家焦慮不已，先行安撫他，隨即著手調閱周邊路口與店家的監視器畫面，試圖還原事件經過。員警過濾監視器畫面後發現，原來當時台南地區風勢強勁，林的安全帽因重心不穩被強風吹落，並一路順著風勢滾動至數十公尺遠的地方。隨後路過的清潔人員誤以為是廢棄垃圾，便順手撿起投入路旁的垃圾子車內。