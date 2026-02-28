聽新聞
安全帽不見！台南警調電眼協尋 垃圾車清運前成功攔截歸還
林姓男子昨下午4時許，將機車停放在台南中西區和意路巷弄內，將安全帽隨手放在坐墊上，辦完事返回時，卻發現安全帽不翼而飛，懷疑遭竊報警。警方過濾周邊監視器才發現風勢強勁安全帽吹落地面，清潔人員誤以為廢棄物丟入垃圾子車，他在警方協助下趕在清運前找回安全帽。
台南市警二分局南門派出所副所長張嘉勛、警員黃威遠獲報後趕抵現場，見林沒安全帽無法騎車返家焦慮不已，先行安撫他，隨即著手調閱周邊路口與店家的監視器畫面，試圖還原事件經過。員警過濾監視器畫面後發現，原來當時台南地區風勢強勁，林的安全帽因重心不穩被強風吹落，並一路順著風勢滾動至數十公尺遠的地方。隨後路過的清潔人員誤以為是廢棄垃圾，便順手撿起投入路旁的垃圾子車內。
所幸員警眼尖發現這段「奇遇記」，趕在垃圾車清運之前，火速帶領他前往垃圾子車處尋找，最終順利找回失而復得的安全帽。他見到安全帽失而復得，對於員警不因安全帽失蹤是小事而推託，反而積極調閱電眼釐清真相的舉動深表感激。
