高雄男清晨醉返家未帶磁扣 與大樓管理員口角揮拳相向遭警逮捕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市左營區富民路某大樓住戶黃姓男子今天清晨4時許，酒後返回住處，因忘記帶住家磁扣，要求孫姓管理員開門，雙方起口角，黃男竟揮拳打傷孫臉部，警方獲報趕抵，當場將依傷害罪現行犯將黃逮捕。

左營警分局指出，今天清晨4時許，新莊派出所接獲民眾報案，指左營區富民路某大樓停車場發生糾紛，快打警力及線上巡邏警組趕赴現場處理。

當時住戶黃姓男子（35歲）飲酒後返回住處，因忘記攜帶大樓磁扣，要求管理員孫姓男子（69歲）協助開門。

孫男在開門過程中和黃男發生口角爭執，致黃男心生不滿，對孫揮拳相向，打傷孫男臉部。警方到場後立即制止、逮捕黃男，並將孫男送醫治療，幸無大礙。

由於孫男堅持提告，警詢後，依傷害罪嫌將黃男移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市黃姓男子今天清晨醉返家未帶大樓住家磁扣，與管理員起口角揮拳相向遭警逮捕。記者石秀華／翻攝
