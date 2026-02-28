男因口角以鐵頭功撞倒對方 法官看3多小時監視器認正當防衛不罰

黃姓男子去年底在台南北區網咖內與李姓男子口角，持木棍互毆，雙方均掛彩，警方依社會秩序維護法處黃罰鍰5000元，黃聲明異議，法官勘驗長達3多小時監視器，認雙方僵持時，黃以頭撞李頭應為搶奪對方手中木棍，藉此排除其危害，應屬正當防衛，撤銷原處分不罰。

黃說，他處於被動自我防衛，與李發生口角後，也是李先行動手持木棍襲擊背部，雙方才互有拉扯，他未曾攻擊或毆打李，與李拉扯也是屬於對方攻擊他後的正當防衛，從未與李相互鬥毆。他具狀向台南簡易庭聲明異議。

台南簡易庭勘驗警方檢附光碟計5個影片檔，總片逾3個小時之久。法官逐一點出關鍵時刻，指影片1總片長為1時23分13秒，於48分2秒時，黃先與李發生口角後，李即從黃旁通道離去。

影片2總片長為1時27分50秒，於43分7秒、43分9秒時，李手持木棍分別攻擊黃2次，黃則以左手阻擋木棍；於43分13秒時，黃開始搶奪李手上木棍；於43分18秒至33秒間，黃為搶奪木棍與李互有拉扯，之後黃已抓住李手上木棍及其另一隻手，惟木棍尚未脫離李的手。

43分45秒至44分37秒間，黃的手仍緊抓木棍，2人持續各自握住對方的手及木棍僵持中，之後黃以頭部撞擊李頭部，李隨即倒地，黃才搶得木棍，之後2人有講話，但未再有肢體接觸或衝突。

至於影片3、4、5中只見李手持木棍進入現場，或是黃手持木棍尾隨李，2人並未再有肢體接觸等情。

台南簡易庭認為，黃以髒話怒罵李後，李先持木棍攻擊黃，黃為抓取李手上木棍，2人才發生拉扯，之後李手上木棍雖遭黃抓住，但木棍仍未完全脫離李控制，2人處於僵持狀態，黃以頭部撞擊李頭部致李倒地後，黃才完全掌握該木棍，李並因此停止攻擊。