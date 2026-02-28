5歲男童嘉南大圳失足落水 警消夜搜4小時尋獲不治

嘉義縣太保市嘉南大圳昨天下午5時發生溺斃意外，一對5歲、8歲兄弟在圳邊玩耍，嬉戲過程中，5歲男童疑失足跌入水中，8歲男童目睹後驚慌求救，家屬與警消立即搜尋，夜間出動橡皮艇搜救，歷經4小時找到人，搬運上岸已呈現OHCA，後續將由檢方相驗釐清死因。

嘉義縣消防局表示，昨天下午接獲警方轉報嘉南大圳疑似有人落水，立即派遣分隊前往，採岸際搜索及下水搜尋，當時夜晚視線不佳，且冬季水溫較低，搜救人員把握黃金救援時間，在黑夜中架設探照燈，沿落水點至下游搜尋，晚上9時許發現男童，搬運上岸已無呼吸心跳。