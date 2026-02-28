掌權21年！「金錢豹董座」驚傳病逝 接班人選待定

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中知名的「金錢豹酒店」，75歲的王其俊從2005年接手金錢豹酒店後，成功打響酒店名號。金錢豹集團證實，董事長王其俊前天因糖尿病引發多重器官衰竭病逝，至於接班人選，還未決定。已全面啟動處理後事，並強調營運暫維持正常，力求穩定軍心。

金錢豹酒店位於台中市西屯區台灣大道上，可以說是台中知名的地標之一；創辦人為袁昶平，早期打下江山後，袁昶平事業版圖橫跨教育、餐飲與房產，後退居幕後，擔任總裁一職，2005年就將金錢豹酒店交由同眷村長大的王其俊經營，金錢豹從娛樂場所，轉型為中部最具指標性的高檔酒店。

金錢豹集團證實，王其俊已平靜走完人生最後一程。目前集團內部正全力協助家屬處理後事，由於事發突然，至於接班人選，內部尚未定案。

「金錢豹酒店」。圖／聯合報系資料照片
「金錢豹酒店」。圖／聯合報系資料照片
金錢豹酒店。圖／聯合報系資料照片
金錢豹酒店。圖／聯合報系資料照片

金錢豹 酒店

